Personalmangel bereitet Sorgen

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 07.Dez.2017 | 13:13 Uhr

Seit einem Jahr ist Stefan Wulf der neue Amtsdirektor des Amtes Nordstormarn. Im September 2016 löste er den langjährigen Amtsinhaber Sönke Hansen ab. Der seit 2010 mit seiner Familie in Badendorf lebende 48-Jährige zieht ein Resümee seiner einjährigen Tätigkeit: „Es war die richtige Entscheidung, das Amt hier in Nordstormarn zu übernehmen.“

Er fühle sich sehr wohl, alle seien ihm wohlgesonnen und unterstützten ihn vorbildlich. In vielen Dingen sei das Amt vorangekommen, es blieben aber noch einige Baustellen. Sorgen bereitet dem Amtsdirektor vor allem die dünne Personaldecke. Durch zwei ernsthaft erkrankte Kollegen seien im Bauhof zur Zeit nur zwei Mitarbeiter tätig. Daher sei der Bauhof auf externe Mithilfe angewiesen. Vielerorts sei es tatsächlich eine „Gratwanderung“ beim Personal. Daher müssten dringend die Rahmenbedingungen verbessert werden. Die ehemalige Dienstwohnung im Obergeschoss des Amtsgebäudes in Reinfeld wurde umgebaut. Dort ist das Bauamt eingezogen. Auch das Mobiliar soll nach und nach erneuert werden. Ein neuer Parkplatz wurde bereits angelegt. Der Bauhof muss in neue Geräte investieren. „Weitere Maßnahmen werden wir im nächsten Jahr fortführen“, so Wulf.

Das Thema Kita-Erweiterung brenne außerdem „unter den Nägeln“. Die Klärschlammentsorgung werde teurer als erwartet ausfallen. Hierzu müssten Haushaltsvorkehrungen getroffen werden. Mit Blick auf das Jahr 2018 meint Wulf mit einem Augenzwinkern: „Ich befürchte, dass neben der anstehenden Kommunalwahl auch eine neue Bundestagswahl auf uns zukommt.“ Nach der Kommunalwahl im Frühjahr werde es ein zum Teil neues Team aus neuen Bürgermeistern geben. Das Amt werde diesem durch eine gewisse Grundschulung und einem regen Austausch Unterstützung anbieten.

2018 soll das Amt für 120000 Euro neue Server und Festplatten erhalten. Stefan Wulf spricht sich für eine Modernisierung der Homepage des Amtes Nordstormarn aus. Hier bestehe Handlungsbedarf, es müssten digitale Anwendungen über die Internetseite wie das Ablesen der Zählerstände für die Bürger angeboten werden. Informationen müssten für alle barrierefrei zur Verfügung stehen. Daran arbeite man auf Hochtouren.

Gut aufgestellt sei das Amt beim Thema Asylbewerber. Ein leichter Anstieg sei zu verzeichnen. Zur Zeit leben 117 Flüchtlinge, davon 61 mit Sozialleistungen, in 19 Unterkünften. Wulf: „Im letzten Monat sind die Flüchtlingszahlen wieder stark angestiegen.“ Die „enormen Investitionen“ würden, so Kämmerer Roald Wramp, zu 80 Prozent aus Eigenmitteln finanziert, so dass das Amt „liquiditätsmäßig hart auf Kante“ agiere. Aber man sei, ergänzt Wulf, im Vergleich zu anderen Ämtern immer noch sehr schlank aufgestellt und werde nach und nach „ein Stück weit besser“. Amtsvorsteher Paul Friedrich Beeck spricht sogar aufgrund der guten Konjunkturlage von „leicht erhöhten Einnahmen“. Der Haushalt 2018 wurde im Amtsausschuss einstimmig beschlossen.