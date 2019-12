Persönlichkeiten stehen im Blickpunkt

Matthias Claudius, Richard Hingst und weitere im Reinfeld-Kalender verewigt

02. Dezember 2019

Reinfeld | Seit über zehn Jahren ist der Reinfeld-Kalender ein beliebtes Geschenk nicht nur für Alteingesessene. In diesem Jahr stehen bekannte Persönlichkeiten der Karpfenstadt im Mittelpunkt des Din-A4-Kalenders, der bei der Buchhandlung Michaels zu erwerben ist. Museumsleiterin Anja Rademacher hat tief in den Archiven des Heimatmuseums gegraben und interessante Fotos aus vergangenen Tagen hervorgezaubert. Auf der Titelseite ist natürlich Reinfelds berühmtester Sohn Matthias Claudius verewigt. Doch die Karpfenstadt hat durchaus noch mehr Menschen zu bieten, die mit ihrem Wirken ihren Heimatort nachhaltig geprägt haben und noch heute in den Erinnerungen vieler lebendig sind.

So wie Richard Hingst, der von 1955 bis 1969 Bürgermeister war. „Sein Markenzeichen war sein Dackel, mit dem er gern mal zwischen hitzigen Debatten Gassi ging. Hingst war mit Leib und Seele Bürgermeister und für seinen Humor über die Stadtgrenzen bekannt“, blickt die Museumsleiterin zurück. Ein anderes Original war der Maler und Tapezierer Ludwig Behrens, der die Glasmalereien in Form eines Adlers in der Decke des Historischen Rathauses fertigte. Bekannt war er auch für seine reliefartigen Gipsbilder, die er seit 1946 in seiner Werkstatt in der Carl-Harz-Straße herstellte. Nicht zu vergessen Bodo Zunk, der von 1991 bis zu seinem Tod im Jahre 2006 das Heimatmuseum leitete und die Reinfeld-Chronik verfasste. „Die Chronik ist jetzt wieder als Neuauflage erhältlich“, so Rademacher.

Viele Anekdoten ranken sich auch um den Fotografen und Drogisten Eugen Richter, der jedes Ereignis der Karpfenstadt mit seiner Kamera festhielt, sowie um seine Schwester Ada Richter, die eine Gärtnerei und einen Blumenladen betrieb. Eugen Richter hatte als Einziger die Erlaubnis, die britischen Besatzungsmächte zu fotografieren, war Mitbegründer des Schützenvereins und ein Allroundtalent.

Unvergessen ist ebenso Lehrer Claus Slama – genannt „Nickel“ – der unzählige Reinfelder Schüler sicher zum Schulabschluss führte. „Er konnte wunderbar erklären, hatte das Herz auf dem rechten Fleck, unterrichtete immer Nachhilfeschüler bei sich zu Hause, die seine Frau liebevoll bekochte“, erinnert sich die Museumsleiterin an den beliebten Lehrer, der von 1970 bis 1982 auch Bürgervorsteher war. Auf den Kalenderfotos ist er mit seiner alten Lehrerin Martha Nielsen zu sehen. Unter die 13 Fotos hat die Museumsleiterin kurze Informationen zu den abgebildeten Persönlichkeiten gestellt.