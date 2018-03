„Pergolesis Stabat Mater“ in Trittau

Es ist Tradition in der Trittauer Kirchengemeinde, dass eine größere Chormusik im Rahmen der Karfreitagsliturgie erklingt. Das weltberühmte Werk des italienischen Barockkomponisten Pergolesi wird am Karfreitag, 30. März, ab 15 Uhr im Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu zu hören sein. Für viele ist Pergolesis „Stabat Mater“ zunächst verbunden mit dem Gesang von zwei Solistinnen mit Streicherbegleitung. Die Komponisten der Wiener Klassik ergänzten im 18. Jahrhundert nach und nach das Orchester um eine Bläsergruppe und arrangierten gleich mehrere Sätze für Chor. Diese sogenannte Wiener Fassung wird erklingen; dazu das „Adagio for Strings“ von Samuel Barbe. Neben einem Orchester sind bei der Aufführung die beiden jungen Hamburger Solistinnen Sonja Bühler (Sopran) und Friederike Schorling (Alt) zu hören. Die Predigt hält Pastorin Anja Botta, die Kantorei der Martin-Luther-Kirche singt unter Leitung von Kreiskantorin Barbara Fischer (Foto).