Per Opernbus zur „Möwe“

Der Stormarner Opernring besucht am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr die Hamburger Staatsoper mit der Aufführung des Balletts „Die Möwe“ von John Neumeier. Musik: Glennie, Tschaikowsky und Skriabin. Klavier: Mark Harjes. Musikalische Leitung: Lehtinen. Es besteht die Möglichkeit, den Service des Opernbusses zu nutzen, der zwei Stunden vor der Vorstellung in Bad Oldesloe abfährt – mit Haltestellen in Bargteheide und Ahrensburg. Bei Interesse am Stormarner Opernring bitte melden bei Antje Heusinger von Waldegg unter der Bargteheider Telefonnummer: (04532) 8322.