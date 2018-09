Unfall in Trittau : Pedelec kollidiert mit Auto – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der 46-Jährige war auf dem Bürgersteig unterwegs, als ihn ein Autofahrer übersah.

von Sarah Sauerland

19. September 2018, 15:36 Uhr

Trittau | Bei einem schweren Unfall ist am späten Dienstagnachmittag ein Pedelec-Fahrer in Trittau (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 46-Jährige mit seinem Gefährt verbotenerweise auf dem Gehweg an der Rausdorfer Straße unterwegs, als ein 62-jähriger Autofahrer, ihn beim Abbiegen übersah. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Pedelec-Fahrer dabei ungebremst mit dem Pkw aneinander.

Bei der Kollision erlitt der 46-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Hinzuziehung eines Gutachters an. Weitere Ermittlungen führt die Polizei Trittau. Am Mittwochnachmittag schwebte der 46-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

