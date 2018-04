Bargteheide : Parteiloser Einzelkämpfer

Klaus Mairhöfer tritt im Bargteheider Wahlkreis 9 an und setzt auf mehr Bürgerbeteiligung.

18. April 2018, 12:50 Uhr

Einer wagt es in Bargteheide, gegen die Kandidaten der Parteien anzutreten. Klaus Mairhöfer tritt im Wahlkreis 9 an den Fischteichen an. Der parteilose Diplom-Betriebswirt setzt sich für mehr Bürgerbeteiligung ein. Ausschlaggebend für seine Kandidatur war die Ablehnung der Mehrheit im Planungsausschuss, die Übernahme einer Erdgastankstelle durch die Stadt auch nur zu prüfen. Das habe das Fass für ihn zum Überlaufen gebracht.

„Es war ein Anliegen von Bürgern an die Verwaltung“, sagt er, „und es ging nur um das Weiterdenken dieser Idee.“ Und Mairhöfer fährt fort: „Ich habe den Eindruck, dass es dort eine Reihe sachkundiger Bürger gab, die es mit nicht sachkundigen Politikern zu tun hatten“, sagt er ernüchtert. Auch die Bürgermeisterin sei dabei unter der Gürtellinie angegriffen worden. Ähnlich seien auch seine Erfahrungen im Bargteheider Arbeitskreis Elektromobilität. Auf diesem Gebiet verfügt er über viel Know-how.

In Zusammenarbeit mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium hat er beim Aufbau des Projekts E-Wald mitgewirkt. Dabei geht es um den flächendeckenden Aufbau von Ladestationen und das Flottenmanagement für Elektroautos. „Es ist das größte Projekt für Elektromobilität in Deutschland und wird von den Bürgern gut angenommen.“ Flächendeckend seien E-Ladesäulen installiert worden und viele Gemeinden hätten Bürgerautos geleast. Die können außerhalb der regulären Nutzungszeit auch von Bürgern gemietet werden.

Mairhöfer hat schon eine ganze Reihe von Ausschusssitzungen besucht und ist sehr ernüchtert: „Wir sind in Bargteheide und nicht in Berlin. Hier ist kein Platz für Parteipolitik“, sagt er. Es gehe ihm darum, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung die bestmöglichen Lösungen für Sachentscheidungen zu finden. Er wünscht sich für die ganze Republik einen Mix aus repräsentativer und direkter Demokratie. Das antike Griechenland sei ein Vorbild: „Dort wurden die Politiker nicht gewählt, sondern ausgelost.“ So gebe es keinen Stimmenkauf und keine nicht einzuhaltenden Wahlversprechen, an die ohnehin niemand glaube. Volksbegehren seien hingegen der falsche Weg: „Das öffnet Tür und Tor für die Demagogen.“

„Einer Partei bin ich bewusst nicht beigetreten, denn ich will unabhängig sein“, sagt er, „es gibt auch keine Plakate oder Fotos von mir.“ Stattdessen verteilt er Informationsbriefe und wirbt damit in seinem Wahlkreis um Stimmen. Er werde im Fall einer Wahl auch weiterhin das Gespräch mit den Bürgern suchen, das könne über seine Homepage geschehen (www.bürgerkandidat-bargteheide.de).

Außerdem hat er eine Gesprächsreihe zum Thema Stadtmobilität angeschoben. Erster Termin soll am 30. Mai sein. „Die Bürgermeisterin, der Landrat und Prof. Peter Sperber von der Technischen Hochschule Deggendorf haben ihr Kommen zugesagt.“