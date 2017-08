Ahrensburg : Park Hotel wird von Centro aus Hamburg übernommen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das Park Hotel Ahrensburg wird zum

1. September von der Hamburger Centro Gruppe übernommen. „Es fällt mir sehr schwer, Sie darüber zu informieren, dass ich den Betrieb und die Leitung meines mir sehr ans Herz gewachsenen Park Hotels in andere Hände übergeben werden“, schreibt Peter Laupp, Inhaber der Park Hotel OHG. Der gebürtige Österreicher lebte von 1967 bis 2000 in Ahrensburg, von wo aus er mehrere Firmen gründete und leitete. Weil es in der Schlossstadt kein 4- bis 5-Sterne Haus für internationale Kunden gab, investierte er in den Bau des Park Hotels und übernahm dann 1998 die Geschäftsführung.

„Aus persönlichen Gründen musste ich diese schwere Entscheidung treffen“, so Laupp in seinem Schreiben an „Gäste, Freunde und Partner des Park Hotels“. „Ich habe es gern gemacht, bin aber jetzt 80 Jahre alt und kann mich von Österreich aus nicht persönlich um das Hotel kümmern“, sagt Peter Laupp auf Nachfrage.

In den „Hotel News“ im vergangenen Jahr hatte er geschrieben, dass man in den nächsten Jahren viel unternehmen werde, „um den Standard unseres Hauses nicht nur zu erhalten, sondern auch weiter zu verbessern.“ Es bedürfe kräftiger Neuinvestitionen, um den Anforderungen eines modernen Hotels in dieser Kategorie gerecht zu werden. „Die nächsten Schritte sind in Planung, und wir haben noch eine ganze Menge vor“, so Laupp vor anderthalb Jahren.

Er habe viel investiert und investiere auch jetzt noch, „es kann aber nicht so sein, dass ich Geld verschenke“, so der Inhaber. Verpachtet hat er an die Centro Hotel Phönix GmbH & Co KG, „von der ich einen guten Eindruck habe.“ Es sei „gewährleistet, dass die bekannte Qualität und und die vielseitigen Leistungen ... erhalten und fortgeführt werden.“

„Auch unser Anspruch ist es, dem Namen und dem Ruf des Hauses gerecht zu werden und die gewohnte Qualität sowie den bewährten Rahmen ... zu gewährleisten“ schreiben Geschäftsführerin Homeira Amiri und Regionaldirektor Marc Kamphausen in einem Brief an „Gäste und Freunde des Park Hotels Ahrensburg.

„Als Ansprechpartner steht Ihnen mein langjähriger stellvertretender Direktor Michael Bertz zur Verfügung, der mit dem gesamten Team sowie dem Regionaldirektor Marc Kamphausen das Haus in meinem Sinne in eine neue Zukunft führen wird“, teilt Peter Laupp mit.

Was im Umkehrschluss heißt, dass der langjährige Chef Oliver Deutsch, nicht mehr dabei sein wird. Seit 22 Jahren war der Ostholsteiner Direktor des Park Hotels. Auf der Internetseite heißt es noch „ Bis bald im Park Hotel Ahrensburg – Ihr Oliver Deutsch“. Nach Auskunft der Rezeption befindet er sich im Urlaub. Vermutlich wird das bis Jahresende dauern, dann ist die Kündigungsfrist beendet.

Das Park Hotel verfügt über 109 Zimmer, hat und rund 35 000 Gäste pro Jahr, 50 Angestellte und ebenso vielen Aushilfen und generiert einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro. Die Centro Hotel Management GmbH in Hamburg begann 2005 ganz klein. Rahman Neiro, der in Dubai eine Hotel-Master-Ausbildung absolviert hatte, pachtete das Hotel Eden, ließ es sanieren und die Mitarbeiter schulen.

Das Konzept war erfolgreich, und weitere Hotels. Bis 2015 waren es schon 26. Ziel bis 2020 waren 35 Hotel. Das hatte man schon 2016 überschritten, und heute sind mehr als 60 Hotels in 22 Städten in Deutschland sowie in Graz und Wien in Österreich mit 6000 Betten, die unter in Kombination mit dem alten Namen unter den Marken Centro, Fourside, Boutique sowie mit der neuen Budgetmarke Ninetynine betrieben werden. Zudem baut Centro auch selbst neue Hotels, zum Beispiel in Hamburg-Langenhorn

So viele Übernahmen kann ein Unternehmen natürlich nicht allein finanzieren. Die Centro-Häuser sind meistens gepachtet. Die Akquise neuer Hotels betriebt man auch als Geldanlage für Investoren, die das Hotel dann von Centro betreiben lassen. Vor einem Übernahme werden Standort, Marktentwicklung und Konkurrenzsituation analysiert. Daraus wird ein Projektplan entwickelt, die übernommenen Mitarbeiter werden gemäß der Centro-Standards geschult.

von Rolf Blase

erstellt am 18.Aug.2017 | 17:56 Uhr