12. September 2018, 09:54 Uhr

Mafiaverwicklungen in der Stadtbibliothek: Am Freitag, 21. September, liest Krischan Koch um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Reinbek, Hamburger Straße 4-8 aus seinem Roman „Pannfisch für den Paten“. Der Hamburger NDR-Filmkritiker, Kabarettist und Autor Krischan Koch ist bereits zum sechsten Mal in der Stadtbibliothek zu Gast.

Nach den großen Erfolgen seiner Krimireihe um den etwas betulichen Fredenbüller Dorfpolizisten Thies Detlefsen stellt er nun den aktuellen 6. Band „Pannfisch für den Paten“ vor.

Die Veranstaltung wird von der Buchhandlung Erdmann finanziert. Karten für 6 Euro gibt es in der Stadtbibliothek Reinbek und bei der Buchhandlung.