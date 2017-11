Hahnheideschule : Päckchenaktion für bedürftige Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: bim 1 von 1

In der Hahnheideschule war schon ein Hauch von Weihnachten zu spüren. Im Forum wurden mehr als 170 bunte Päckchen aufgetürmt, die für bedürfte Kinder in abgelegenen Regionen von Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine bestimmt sind. Liebevoll gepackt wurden sie von Mädchen und Jungen der Hahnheideschule. Organisiedrt haben die Aktion die Achtklässlern Fendrik (13), Jolina (14), Antonia (14) und Jette (13), die dabei von ihrer Lehrerin Nadja Liebert unterstützt wurden.

Seit 2001 fährt die Service-Organisation „Round Table“ – vertreten durch Jan Russmeyer – regelmäßig in diese Länder, um dort in Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Schulen und Kindergärten mit den Paketen auch Freude zu schenken. Mit Hilfe der Spender konnten in den Jahren schon mehr als 80 000 Päckchen verteilt werden.

Die Organisatoren freuten sich, dass so viele mitmachten. „Im Vorjahr waren es 96 Päckchen, das wollten wir übertreffen“, sagt Jolina. Das wurde nun geschafft. Die Pakete werden gekennzeichnet, damit die Altersgruppe klar ist. Gedacht ist, dass sich die Spender von gut erhaltenem Spielzeug und Kleidung trennen und das Geschenk um Hygieneartikel und Schreibsachen ergänzt wird.

„Das ist eine tolle Leistung, die ihr hier zeigt und dabei an die denkt, die nicht so viel haben“, lobte Schulleiter Christian Hack. Bis Weihnachten sollen die Geschenke vor Ort sein. Mehr über die Aktion unter www.weihnachtspaeckkonvoi.de.