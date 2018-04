Osterwochenende zum Vergessen für den VfB Lübeck

von Sascha Sievers

02. April 2018, 14:08 Uhr

Ein Osterwochenende zum Vergessen erlebte Fußball-Regionalligist VfB Lübeck. Zwei Heimspiele waren angesetzt, am Donnerstag gegen Wolfsburg II, am Sonntag gegen St. Pauli II. Doch beide Male erwischte die terminlich arg gebeutelten Grün-Weißen das Wetterchaos mit voller Breitseite. Während jeweils einen Tag zuvor noch ohne Probleme hätte gespielt werden können, sorgten heftige Schneefälle in den 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff für erneute Absagen. Bei der Platzbegehung am Donnerstagmorgen rollte der bereits herausgeholte rote Ball in der nassen, acht Zentimeter hohen Schneedecke überhaupt nicht. Für eine Räumung des Platzes per Hand fehlte die Zeit und für Maschinen der feste Untergrund. An reguläre Bedingungen war auch am Sonntag nicht zu denken. Auch da hatte eine geschlossene Schneedecke die Lohmühle in weiß gehüllt. Das am Vorabend aus Nordhorn angereiste Schiedsrichterteam um Jost Steenken entschied gemeinsam mit der Platzkommission: Hier geht nichts.

Nachholtermine gibt es für beide Spiele noch nicht, der VfB hat auch keine mehr frei, nachdem bereits eine Woche im Zwei-Tage-Rhythmus (Dienstag, 17.4., gegen Jeddeloh und Donnerstag, 19.4., in Flensburg) angesetzt worden war. Selbst die mögliche einwöchige Saisonverlängerung, die schon längst hätte anberaumt werden müssen, würde diese Ansetzung nun nicht mehr entzerren können. Zumindest den Mittwoch nach Saisonende (16. Mai) bezieht der Verband nun in seine Planungen ein. Ein neuer Restspielplan soll in dieser Woche nach Absprache mit den Vereinen entstehen. Am Mittwoch ist der VfB bei Eintracht Braunschweig II zu Gast.