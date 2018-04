Ostern 2018 – Regen, Schnee, Ärgernisse

Gespannte, aufgeregte Kinder und offenbar ebenso angespannte Eltern. Die große Ostereiersuche der Kurpark AG in Bad Oldesloe ist und bleibt für den Betrachter eine zwiespältige Veranstaltung.

Denn so schön es ist, dass die Jugendwehr, die Ehrenamtler aus der Kurpark AG und die Unterstützter der Senioren- und Pflegeheimen Riedel sowie Famila die besondere Suche nach den Süßigkeiten auf der grünen Wiese bei Wind, Schnee und Wetter organisieren, so unverständlich bleibt das Verhalten zahlreicher Besucher.

Trotz des Wetters ist der Andrang gut, als Bürgermeister Jörg Lembke kurz vor zwölf Uhr zum Mikrofon griff und erklärt, wie alles vonstatten gehen soll: Keine Eltern suchen mit! Ohne Tüten und Rucksäcke auf das Feld! Und: Für jedes Kind gibt es ein Überraschungsei und einen großen Osterhasen. Soweit die Theorie. Doch wie im Vorjahr kann Lembke nicht mal aussprechen, da schieben erste Eltern ihre Kinder unter den Absperrungen durch, von der Seite laufen sogar Jugendliche und Erwachsene auf die Wiese und zertreten versteckte Schokohasen. Ein klassischer Fehlstart, der die Stimmung setzt und bei der Mehrzahl der Besucher, die sich an die Regeln halten wollen, für Kopfschütteln sorgt. Dann schubsen auch sie ihre Kinder los. „Soll meine Tochter nichts abbekommen, weil sie sich an die Regeln hält?“, schimpft ein Vater, als die Jugendwehr versucht, der Lage an den Absperrungen Herr zu werden.

„Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn, was hier abgeht. Viele Eltern sollten sich schämen“, sagt eine Mutter, deren Sohn weinend und verängstigt neben ihr steht. Gerade hat ein älteres Kind, ihm raffgierig die gefundenen Süßigkeiten vor der Nase weggeschnappt. Manche Tüten sind gut gefüllt, andere strecken den lebendigen „Osterhäsinnen“, die vor Ort sind, damit jedes Kind etwas mitnehmen kann, die schon voll gefüllten Körbe entgegen.

Die bleibt Frage, welches Verhalten den Kindern bei dieser Veranstaltung vermittelt wird. Etwa diese: Sei schnell, wenn du etwas bekommen willst, setze deine Ellbogen ein und raffe so viel du kannst, abgeben musst du nicht?

Schuld daran sind gewiss nicht die ehrenamtlichen Organisatoren dieser tradionellen Veranstaltung, sondern ein Teil der Eltern und Geschwister, die – von Raffgier getrieben – in den Oldesloer Kurpark kommen. Im Gespräch mit einem Vater, der fünf Hasen und vier Eier in den Händen trägt, kommt zum Ausdruck, dass die Kurparkveranstaltung das Ostereiersuchen daheim komplett ersetzt. „Und dann ist ein Hase und ein Überrschungsei halt zu wenig“, erklärte er.