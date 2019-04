Bargteheide : Osterfeuer auf der Kircheninsel

Gitarrenmusik und Melodien zum Zuhören und zum Mitsingen.

11. April 2019, 13:20 Uhr

Am Ostersonnabend, 20. April, wird um 21.30 Uhr das große Osterfeuer auf der Kircheninsel in Bargteheide entzündet. Seit über zwei Jahrzehnten laden Pastor Cord Denker (rechts) und Küster Eduard Buczkowski (links) auf den Vorplatz der Bargteheider Kircheninsel in die Lindenstraße 2 ein. Bei Gitarrenmusik und Akkordeonklängen und bekannten Melodien zum Zuhören und Mitsingen werden zum Ende der Fastenzeit nicht nur die übrig gebliebenen Weihnachtsbäume verbrannt. Zum Aufwärmen wird zudem heißer Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. Um 23 Uhr entzündet Pastor Denker die Osterkerze am Feuer und trägt sie zum Gottesdienst zur Osternacht in die Kirche. Am Ostersonntag, 21. April, findet dann um 11.11 Uhr der festliche Ostergottesdienst für die ganze Familie unter der Leitung von Pastor Tim Ströver statt. Die weiteren Gottesdienste in der Bargteheider Kirche: Gottesdienst am Karfreitag um 11.11 Uhr mit Pastorin Anja Botta sowie Taufgottesdienst am Ostermontag um 11.11 Uhr mit Pastor Jochen Weber.