Ortstermin an der B 404

Bürgermeister aus Steinburg und Todendorf diskutierten mit Bundes- und Landespolitikern den Ausbau

von shz.de

11. Juli 2019, 15:20 Uhr

Steinburg / Todendorf | Was wäre, wenn die Bundesstraße 404 nach dem jetzigen dreispurigen Ausbau zur Autobahn 21 mit vier Fahrstreifen erweitert würde und in diesem Zusammenhang die Ausfahrt Todendorf-Mollhagen wegfällt?

Mit dieser Frage befassen sich die Bürgermeister der beiden betroffenen Gemeinden Wolfgang Meyer (Steinburg) und Philipp Lemke (Todendorf). Vor Ort haben sie jetzt das Thema mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann, Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, und dem Landtagsabgeordneten Claus Christian Claussen (CDU) erörtert.

Derzeit läuft noch der dreispurige Ausbau der B 404 im Bereich Lütjensee. Als nächstes soll dann der Abschnitt von Sprenge bis zum Autobahnkreuz Bargteheide folgen. Das Planfeststellungsverfahren dafür steht kurz vor dem Abschluss, und wenn keine Klagen dagegen bekannt werden, dann kann im kommenden Jahr mit dem Ausbau begonnen werden. In diesem Zusammenhang fällt die Anschlussstelle Sprenge-Todendorf weg. Offen ist allerdings noch, ob es eine Rettungszufahrt für die Feuerwehr Sprenge geben wird, um bei Unfällen schnell vor Ort sein zu können.

Ein vierspuriger Ausbau der B 404 ist allerdings noch nicht in Planung. „Mit der Planung kann nach dem Bundesverkehrswegegesetz erst 2030 begonnen werden. Ob dann politisch ein Ausbau gewollt ist, weiß jetzt noch niemand“, so Gero Storjohann. Meyer und Lemke wollen aber rechtzeitig auf die Problematik aufmerksam machen, die bei einem möglichen Wegfall der Anschlussstelle Mollhagen-Todendorf entstehen könnte. Da auch geplant sei, die Anschlussstelle Bargteheide/Hammoor zu einem Autobahnkreuz ohne Zu- und Abfahrt umzugestalten, wäre bei einem Wegfall von Mollhagen zwischen Lütjensee und Tremsbüttel keine Zufahrt von den Dörfern zur Autobahn A 21 mehr möglich. Der Zubringerverkehr verliefe dann durch die Dörfer , wo es zu erhöhter Belastung käme.

Im Zuge des Ausbaus des Kreuzes Bargteheide soll die Anschlussstelle zur A 1 rund einen Kilometer in Richtung Norden verlegt werden. „Sollte es dann in dem Bereich zwischen Lütjensee und Tremsbüttel in Richtung Norden einen Unfall mit Vollsperrung geben, müsste sich der gesamte Verkehr durch die Dörfer zur nächsten Anschlussstelle quälen“, so Meyer.

Da die Gemeinde Steinburg jetzt ländlicher Zentralort mit erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten werden soll, werde der Individualverkehr weiter zunehmen.

Auch Todendorf wird weiter wachsen. „Wir kommen schon jetzt mit der uns zugestandenen Entwicklungsmöglichkeit nicht aus“, stellt Bürgermeister Lemke fest: „Wenn die Anschlussstelle wegfällt, werden wir von der Entwicklung abgehängt“, befürchtet der Todendorfer Bürgermeister. „Wir wollen rechtzeitig sagen, die Anschlussstelle muss erhalten bleiben und alles in die richtige Richtung bringen“, so Steinburgs Bürgermeister Meyer.

Storjohann gab zu bedenken, dass bei einem Ausbau der Bundesstraße 404 zur Autobahn A 21 und gleichzeitigem Erhalt der Anschlussstelle Mollhagen-Todendorf dort auch ein Gewerbegebiet entstehen würde. Das wäre wiederum mit starkem Einwohnerwachstum verbunden. Der Bundestagsabgeordnete: „Das müssen sie entscheiden, ob sie das wollen.“