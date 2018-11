Bargfeld-Stegen : Ortskern, Parkzeit und Container

Bau- und Umweltausschuss mit umfangreichem Programm.

Der Bau- und Umweltausschuss tagt Montag, 26. November, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Mittelweg 4-6, und beschäftigt sich mit: Umsetzung des Ortskern-Entwicklungskonzeptes, zweiten Bauabschnitt (Teichwand, Hochbeete). Zudem geht es um verkehrsrelevante Themen wie etwa Bordsteinabsenkung in der Einmündung der Straße Reimerskoppel, zeitliche Beschränkung der Parkzeitbegrenzung auf den Parkplätzen vor der Schule, Errichtung eines Radweges am innerörtlichen Verlauf der B 75, Wiederaufstellung von 30-km/h-Schildern zur Schulwegsicherung in der Kayhuder und der Jersbeker Straße, Halteverbote im Bereich der Feuerwehrausfahrt und in der Nienwohlder Straße, Ampelanlage an der Kreuzung B 75/Jersbeker Straße/ Nienwohlder Straße und Verlegung des Standortes der Wertstoffcontainer von der Jersbeker Straße ins Gewerbegebiet Op de Koppel.