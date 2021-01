Bad Oldesloe : Ordnungsamt frustriert Kaufleute durch kurzfristige Schließung

Ein Zeitschriften- und Tabakgeschäft in der Innenstadt erfüllt plötzlich angeblich die Lockdown-Regeln nicht mehr

01. Januar 2021, 17:31 Uhr

Bad Oldesloe | Ist das Behördenwillkür oder nur fehlendes Fingerspitzengefühl und Augenmaß? Das Auftreten des Bad Oldesloer Ordnungsamts stand schon häufiger in der Kritik. Jetzt ist diese Geschichte um ein Kapitel reicher. Dieses Mal sind die Inhaber, das Ehepaar Reiher, und ihre Mitararbeiter des Geschäfts „Pareibo“ in der Hindenburgstraße entsetzt, frustriert und auch fassunglos.

Und auch ihre Kunden wundern sich. Denn plötzlich war das Geschäft am Silverstermorgen geschlossen. Selbst sehnsüchtig erwartete Hermes-Pakete durften nicht abgeholt werden. Der Grund: das Ordnungsamt der Stadt hatte das Geschäft wegen der Lockdownregeln überraschend doch schließen lassen. Überraschend daher, weil es offenbar zum 16. Dezember zum Start des Lockdowns noch keine Probleme gab und man sich jetzt am 29. Dezember auf einen Umbau des Ladens geeinigt hatte.

Der Grund dafür: „Waren, die wir nicht anbieten dürfen, sollten vom Kunden auch nicht mehr gesehen werden können, um keine Begehrlichkeiten zu wecken“, sagt Nadine Reiher.

Inhaber bauen in einer Nachtaktion den kompletten Laden um

Daher habe man sich auf einen Umbau des Ladens geeinigt. Das Ordnungsamt stimmte zu. Laut dem Ehepaar Reihe hatten sie mit Mitarbeitern die Nacht durch das Geschäft umgebaut. „Wir waren kooperativ, wollten natürlich gerne offen haben und haben das so hingenommen“, sagt Patrick Reiher. Es sei auch darum gegangen, dass Geschäfte nur öffnen dürfen, wenn sie 50 Prozent der angebotenen Waren durch die Lockdown-Regeln noch erlaubt seinen. „Dass das Ordnungsamt da aber nicht nach Umsatz sondern tatsächlich nach Stückzahl rechnen wollte, ist natürlich auch schon blödsinnig“, sagt Reiher. Andererseits hätte er natürlich dann auch jeden Lottoschein zählen können.

„Es war kein Problem für uns, das Schreibwarensortiment, Grußkarten und Co. nicht mehr zu verkaufen, wenn man das so anordnet“, führt Reiher weiter aus. Allerdings sei es auch etwas verwunderlich, dass das dann in anderen Geschäften sogar noch erlaubt sei. „Wir verstehen die Welt nicht mehr“, so Nadine Reiher.

Ordnungsamt reichen die Maßnahmen nicht

Mit einer Post- und Paketannahmestelle, Lotto sowie Presseerzeugnissen habe man natürlich öffnen dürfen. Doch das Ordnungsamt schloss das Geschäft schließlich trotzdem. „Der Grund war, dass man einige der verstauten Waren noch hinten sehen konnte“, sagt Nadine Reiher. Es wurde unterstellt, Verkäufer könnten diese Waren ja von hinten holen und verkaufen. Abgesehen von dieser Unterstellung sei der Tonfall des Ordnungsamts unangemessen unfreundlich , aber nicht vermittelnd oder informierend gewesen.

Schriftlich sei ihnen zu keinem Zeitpunkt eine Info oder Anordnung des Ordnungsamts gegeben worden. Zusagen vom Vortag hätten keine Gültigkeit mehr gehabt, so die Reihers.

Patrick Niemeier

Wirtschaftsvereinigung fordert klare Maßstäne, Gleichbehandlung und Augenmaß bei der Umsetzung

„Als Wirtschaftsvereinigung haben wir Verständnis dafür, dass das Ordnungsamt Maßnahmen ergreift, die notwendig und vorgeschrieben sind, um die Ausbreitung des Coronavirus abzumildern. Bei den Prüfungen gilt es aus unserer Sicht, sorgsam zu prüfen und nicht per Schnellschuss mündlich einen Geschäftsbetrieb zu erlauben oder zu untersagen und dann diese Entscheidung womöglich kurz später wieder zurücknehmen zu müssen. Um die Akzeptanz für die Maßahmen zu erhöhen, ist es wichtig, dass sichergestellt ist, dass überall die gleichen Maßstäbe angesetzt werden. Alles andere verstehen weder Gewerbetreibende noch Bürger“, bezog Nicole Brandstetter von der Wirtschaftsvereinigung am Neujahrstag Stellung.