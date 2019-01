Lütjensee : Operetten zum neuen Jahr

Konzert mit Tenor Thomas Mohr in der Tymmo-Kirche: „Ich lade gern mir Gäste ein.“

von shz.de

06. Januar 2019, 14:26 Uhr

Lütjensee | Auch in diesem Jahr startet die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lütjensee in ihrem traditionellen Neujahrskonzert mit Operettenmelodien in die Konzertsaison 2019. Unter dem Titel „Ich lade gern mir Gäste ein“ wird das neue Jahr am kommenden Sonnabend, 12. Januar, um 19 Uhr in der Tymmo-Kirche mit Musik von Johann Strauß, Lehár und Stolz aus der Operette und Mozart und Gounod aus der Oper begrüßt. Im Mittelpunkt des Abends steht jedoch die Operette „Die Fledermaus“.

Zwei Arien von Mozart und Gounod eröffnen den Konzertabend, gefolgt von unvergessenen Operettenstücken wie „Wer hat die Liebe uns in Herz gesenkt“, „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“, „Vilja-Lied“ oder „Lippen schweigen“. Präsentiert werden die Melodien von jungen Sängerinnen und Sängern der Hochschule für Künste Bremen. Saskia Becker und Sonja Gebert (beide Sopran), Gabriella Guilfoil (Mezzosopran) und Dongfang Xie (Bariton) zusammen mit ihrem Lehrer Thomas Mohr. Der aus Neumünster stammende Sänger und Professor ist ein national und international gefeierter Heldentenor, der an großen Häusern wie Leipzig, Köln, Berlin, Zürich, Madrid oder München gastiert. Der Pianist des Operetten-Abends ist Mikhail Berlin. In der Pause gibt es für die Konzertbesucher Getränke und einen kleinen Imbiss.

Eintrittskarten für 16 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es an den Vorverkaufsstellen: Presse-Centrum Hagedorn, der Buchladen – Anja Wenck und Tea & Coffee in Trittau, dem Kaufhaus Evers in Grönwohld und Der Schuhladen – Stehle in Lütjensee.

An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro. Der Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren ist frei.