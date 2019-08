Reinbek : Open-Air-Kino für die ganze Familie

Der Filmring Reinbek zeigt „Early Man“ auf dem Sportplatz Schönningstedt.

05. August 2019, 10:05 Uhr

Der Filmring Reinbek zeigt am Sonnabend, 10. August, an 21.30 Uhr (Einlass 20 Uhr) auf einer sechs mal zwölf Meter großen Leinwand auf dem Sportplatz Neuschönningstedt den Film „Early Man“. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Bei schlechtem Wetter wird der Film in der Begegnungsstätte, Querweg, gezeigt. Angesiedelt in der Vorzeit, als urzeitliche Kreaturen und wollige Mammuts die Erde bevölkerten, erzählt „Early Man“, wie der gewitzte Steinzeitmensch Dug zusammen mit seinem Kumpel, dem prähistorischen Wildschwein Hognob seinen Stamm dazu bringt, gemeinsam den Kampf gegen die überheblichen Bronzezeit-Menschen aufzunehmen und sich mit seinen ganz eigenen Mitteln durchschlägt.