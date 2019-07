„Online-Radar“ gegen die Waldzerstörung

von shz.de

08. Juli 2019, 16:15 Uhr

Ammersbek | Interessierte, Hobbyforscher und Fachleute haben Möglichkeiten wie ornitho.de oder naturgucker.de, um Naturbeobachtungen im Internet festzuhalten, so dass sie zu Statistiken und Forschungen beitragen können. Menschen, die bei ihren Waldspaziergängen Zerstörungen von Wegen, große Rodungsflächen, Verletzungen von Bäumen durch Forstarbeiten oder Fällen von Bäumen mit Fledermaushöhlen im Wald beobachteten oder gar feststellen mussten, dass ihr Wald für eine Baumaßnahme gerodet werden soll, konnten dies bislang nicht. Das ist nun anders, denn jetzt hat die Naturwaldakademie zusammen mit Robin Wood diese Lücke gefüllt. Bürgerinitiativen in Stormarn und ganz Deutschland, die den Wald vor ihren Haustüren schützen wollen, haben bislang jede für sich Daten gesammelt. Die Bundes-Bürger-Initiative Waldschutz (BBIWS), der auch Initiativen aus Reinfeld, Ammersbek und Großhansdorf angehören, war daher froh, als sie von der Naturwaldakademie und Robin Wood für das Projekt, das mehr Transparenz im Umgang mit dem Wald schaffen soll, mit ins Boot geholt wurde. Die Vertreter der BBIWS im Norden hatten immer wieder Beobachtungen zu Missständen im Landes- oder Kommunalwald gesammelt, sich auch darüber bei Behörden beschwert, aber dann geriet dies in Vergessenheit. Nun hilft das neue Portal waldreport.de, denn das Internet vergisst nicht. Erste Eintragungen aus Ammersbek wurden bereits vom Nabu Ammersbek eingetragen. Nun heißt es für alle Bürger: Augen auf beim Waldspaziergang und nicht ärgern, sondern eintragen.