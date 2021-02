Bad Oldesloer Ballettschule : Online-Ballettunterricht mit Webcam und Bügelbrett

Die Bad Oldesloer Musikschule für Stadt und Land bietet auch im Shutdown Ballettunterricht für das Home-Office an.

Bad Oldesloe | Kein Ballettunterricht im Shutdown? Für die Mädchen des Kinderballetts in Bad Oldesloe kommt so etwas nach eigener Aussage gar nicht in Frage. Denn ihr beliebter Unterricht an der Schule für Ballett & Tanz funktioniert schließlich auch online. Fast jede ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.