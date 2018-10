Bargteheide : „Oldies“ suchen Nachwuchs

Neue Männer und Frauen braucht die rüstige Truppe vom Bargteheider Oldie-Kabarett.

von Volker Stolten

18. Oktober 2018, 13:27 Uhr

„Alter schützt vor Frohsinn nicht.“ Dieses Motto des Oldie-Kabaretts Bargteheide ist Programm: Denn seit mehr als 25 Jahren beweist die – natürlich immer mal wieder in anderer Formation auftretende – fidele Truppe, dass man mit 70, 80 oder 90 Jahren noch lange nicht aufs Abstellgleis gehört. Im Gegenteil. Die „Alten“ sind junggeblieben und nehmen sich – ohne mit der Wimper zu zucken – mit frechen Songs und flotten Sketchen gerne selbst auf die Schippe. Sie kokettieren gekonnt mit dem Älterwerden und den Wehwehchen, die jenseits der 60, nicht immer, aber immer öfter wie Pilze aus dem Boden schießen. Das kommt an!

Ihre Auftritte sind in der Regel ausgebucht. Egal, ob die Oldies eine silberne oder goldene Hochzeit unterhaltsam bereichern, auf Geburtstagen für unvergessliche Momente sorgen oder eine Betriebsfeier auf die Spitze treiben. Sie sind einfach frisch, fromm, fröhlich, frei!

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Denn die Zeit macht nicht einmal vor der Frohsinn versprühenden Kabarett-Crew halt. „Eine Unverschämtheit“, würde es auf der Bühne aus einem Munde schallen. Aber das wahre Leben kennt kein Drehbuch, ist unberechenbar. Heißt: Mal bleibt ein Sterbefall nicht aus, mal steht die Gesundheit einem im Weg und mal ein Umzug in andere Gefilde an. Die Personaldecke ist dementsprechend dünn. Was tun?

Klar! Neue Männer (und auch Frauen) braucht das Land, pardon das Oldie-Kabarett Bargteheide. „Ja, wir suchen weitere Akteure. Frauen, aber vor allem Männer“, sagt Hanne Lenck von der rüstigen Rentner-Gang. Also echte Typen, die nicht auf den Mund gefallen sind, zu ihren Macken stehen und Lust haben, die derzeit elfköpfige Truppe (plus Pianist) auf der Bühne zu unterstützen.

Wer also im Rentenalter ist und sich gerne mal auf diese unterhaltsame und humorige Art ehrenamtlich engagieren möchte, wird bei den Oldies mit offenen Armen empfangen. Einfach mal reinschnuppern. Lachen hält ja bekanntlich gesund.

Ansprechpartnerin für Interessenten ist Ensemble-Mitglied Gunda Herrmann – telefonisch zu erreichen unter (04532) 40 88 548 oder über die E-Mail-Adresse: adnug39@web.de.