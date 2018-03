Verkaufsoffener Sonntag : Oldesloer wünschen sich lokale Angebote

Die Besucher waren generell positiv zum verkaufsoffenem Sonntag eingestellt.

Ein kalter Wind war nicht nur durch die Organisation des verkaufsoffenen Sonntags gefegt, sondern pustete gestern auch ungemütlich durch die Oldesloer Innenstadt. Doch im Endeffekt machten sich zahlreiche Besucher trotz des frostigen Wetters ein eigenes Bild vom ersten verkaufsoffenen Sonntag unter neuer Regie.

Nach der Auflösung der Interessengemeinschaft Handel, übernahm Hans-Jörg-Steglich stellvertretend für die Kaufleute die Rolle des Mannes, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Als durchführenden Veranstalter hatte er den Schausteller Rolf Niehuesbernd aus Bad Schwartau an Bord geholt, der die Erfahrung von verkaufsoffenen Sonntagen in anderen Städten mitbrachte. Allerdings – wie im Vorwege berichtet – brachte er auch das Programm mit, was er in anderen Städten auf die Bühne stellt. Mangelndes Lokalkolorit blieb der Hauptkritikpunkte der Besucher, die sich fast aber positiv dazu äußerten, dass es überhaupt einen Einkaufssonntag gibt. Oben auf ihrer Wunschliste steht, dass sich die einzelnen Geschäfte deutlich mehr einbringen.

„Ich könnte gut auf das Jahrmarktfeeling. Diverse Grill- und Süßigkeitenbuden und nicht besonders gute, auswärtige Bands verzichten, wenn dafür die Kaufleute und Restaurants von hier gute Stände aufstellen würden“, sagte zum Beispiel Besucherin Sophie Brandt. „Ich vermisse die Oldesloer Verbände und Vereine. So ein Tag sollte von lokalen Veranstaltern, Kaufleuten und Ehrenamtlern leben“, sagte Gerd-Günther Finck. „Gerade für die Integration von Flüchtlingen und den sozialen Zusammenhalt könnten solche Tage mit einem richtigen Angebot dienen“, führte er weiter aus. „Ich fände es wichtig, dass es mehr Zusammenhalt geben würde. Die Kaufleute sollten die Chance nutzen, aber auch andere Beteiligte sollten lieber positiv an die Sache gehen – an einem Strang ziehen“, so Rolf Witthöft, der zu den ausstellenden lokalen Autohändlern auf der Hude gehörte. „Insgesamt war die Resonanz trotz der Kälte gut. Das freut mich richtig. Das Bühnenprogramm und all das kann man ja überdenken und anders gestalten. Wir werden das besprechen“, so Steglich.

Die Stadtverwaltung hatte bereits angekündigt ebenfalls in eine Nachbesprechung und Analyse gehen zu wollen.