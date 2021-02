Gastronomie : Oldesloer Restaurants treten in TV-Show gegeneinander an

Das „Kandelar“ und das „Laurent“ sind bei „Mein Lokal, dein Lokal“ im Fernsehen zu sehen.

08. Februar 2021, 20:14 Uhr

Bad Oldesloe | Der Corona-Shutdown ist keine leichte Situation für Gastronomen, denn seit Wochen bleiben die Türen der Restaurants geschlossen und auch nach dem ersten Shutdown lief das Geschäft teilweise schleppend an. Für zwei Oldesloer Restaurtans gibt es jetzt ein wenig Ablenkung und auch die Aussicht auf einen Preis.

Denn im Rahmen der TV-Show „Mein Lokal - dein Lokal“ auf Kabel1 können sich in dieser Woche gleich zwei Bad Oldesloer Restaurants präsentieren und zumindest ein wenig Imagepflege betreiben.

Normalerweise sieht das Konzept der Sendung vor, dass fünf Restaurants einer Stadt in Sachen Menü, Ambiente und Service gegeneinander antreten, doch in dieser Woche sind es fünf Restaurants aus verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Am Montagabend machte das „Wolkenlos“ in Timmendorfer Strand den Auftakt. Außerdem sind in dieser Woche, das „Amadeus“ in Mölln und das „Butz“ in Scharbeutz dabei.

„Kandelar“ und „Laurent“ als Mitbewerber aus Bad Oldesloe

Es folgen am Dienstag das „Laurent“ von Alessio Zagarri, das am Bad Oldesloer Marktplatz liegt und am Mittwoch das „Kandelar“, das in der Hamburger Straße der Kreisstadt zu finden ist.

Das Laurent wurde 2016 von Alessio Zagari eröffnet, er überzeugt seitdem mit italienischen Spezialitäten. Das ehemalige „Stadtcafe“ direkt im Stadthaus wurde zuvor aufwendig saniert und umgebaut.

Das heutige „Kandelar“ war von 1912 bis 1970 als „Cafe Vaterland“ bekannt. Seit 2007 wurde das Konzept zusammen mit dem „Hotel Hinz“ stetig weiterenwickelt. Seit 2015 heißt es „Kandelar“

Die Folgen sind jeweils um 17.55 Uhr im Fernsehen zu sehen und idanach aber noch in der Mediathek von Kabel1 online anzuschauen.

Der Gewinner der jeweiligen Woche kassiert einen Geldpreis und eine Trophäe. Neben den Restaurants-Chefs der teilnehmenden Gastronomie-Betriebe ist auch ein unabhängiger Profi-Juror der Sendung dabei.

