Corona-Impfungen in Stormarn : Oldesloer fordert Impftermin-Hilfe für Senioren

Klemens Henke möchte, dass die Bad Oldesloer Stadtverwaltung über 80-Jährige bei der Terminvergabe unterstützt.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

05. Januar 2021, 12:39 Uhr

Bad Oldesloe | Als am 29. Dezember die ersten Termine für Impfungen in Schleswig-Holstein – und somit auch in Stormarn – abgemacht werden konnten, waren diese bereits nach kürzester Zeit allesamt vergeben. Zu schnell für viele Senioren, die sich nicht im Internet anmelden konnten und auf besetzte Telefonnummern stießen.

Währenddessen steigen die Infektionszahlen im Kreis weiter stark an. Am Mittwoch, 6. Januar, kamen erneut 87 weitere positive Corona-Tests im Kreis hinzu.

Klemens Henke, selbst Jahrgang 1937, aus Bad Oldesloe bekam keinen Termin mehr. „Bereits um 11.43 Uhr waren alle verfügbaren Impftermine in ganz Schleswig-Holstein vergeben“, sagt er. Erst am 5. Januar könne man einen neuen Versuch starten, habe man dem Senior mitgeteilt.

Andere Gruppen seien besser organisiert und technisch vernetzt

Aktuell sind vor allem über 80-Jährige und Pflegepersonal aus verschiedenen Bereichen, sowie Rettungsdienste impfberechtigt. „Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Wochen weitere systemrelevanten Personengruppen wie Busfahrer, Feuerwehrleute, Lehrer und so weiter ihre durchaus berechtigten Impfwünsche stellen werden“, glaubt Henke.

Alle diese Gruppen seien gut organisiert, ihnen stünden technische Möglichkeiten zur Verfügung, um bei der Vergabe von Terminen nach dem Windhundprinzip besser und schnellere Zusagen zu bekommen, glaubt der Oldesloer Senior. Denn viele ältere Menschen hätten kein Internetzugang oder kämen mit dem Anmeldeverfahren alleine nicht klar.

„Für die meisten der über 80-Jährigen, die nicht in Heimen sondern selbstständig zu Hause leben, trifft dies aber nicht zu, sie haben so gut wie keine Chance“, sagt Henke und wendet sich direkt an den Bad Oldesloer Bürgermeister.

Patrick Niemeier

Stadtverwaltung soll Impftermine organisieren

Er wünsche sich, dass die Stadtverwaltung alle über 80-jährigen impfwilligen Oldesloer ermittele und ihnen einen Termin im Impfzentrum Nord in der Jugendherberge organisiere. Henke erinnert dabei an die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn. Dieser habe zugesagt, dass man auf die Menschen zukomme.

Aktuell 120 Impfungen am Tag

Aktuell können in Stormarn jeden Tag 120 Personen geimpft werden. Die Menge des Impfstoffs gibt laut Kreisverwaltung bisher nicht mehr her. Bisher hat auch nur das Impfzentrum in der Jugendherberge in Bad Oldesloe geöffnet. Wann die Impfzentren in Reinbek und Großhansdorf öffnen können, sei noch nicht abzusehen. Zwei Impflinien haben bisher geöffnet, damit ist nichtmal das Oldesloer Impfzentrum voll ausgelastet.

Patrick Niemeier

In ganz Stormarn soll es nach Angaben des Kreises technisch möglich sein, unter Höchstauslastung die zehnfache Anzahl an Personen pro Tag zu impfen. Dr. Hubertus Tesdorpf, der zu den Medizinern im Impfzentrum gehört, betont, dass es wichtig sei, dass die über 80-Jährigen, die sich impfen lassen wollen, davon auch erfahren. Denn das Ziel müsse es ja sein, dass die Menschen, die einen Termin haben wollen, auch erfahren, wie sie ihn bekommen können.

Wichtig sei, dass man nicht ohne Termin einfach zum Impfzentrum kommen könne. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht möglich.

Anmelden können Berechtigte über 80-Jährige und Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten sich bisher unter www.impfen-sh.de und telefonisch unter 116117.