Oldesloer entdecken ihre Liebe zu Salsa

So einfach kann aktive Innenstadtbelebung sein. Bad Oldesloes Veranstaltungsmanagerin Tabea Braun hatte den Salsa-Experten Rasoul aus Lübeck engagiert, und die beiden Oldesloer Tanzschule Wulf und Ritter zogen an einem Strang. Bei schönstem Sonnenwetter und mit relativ wenig Aufwand entstand so eine große Salsa-Party auf der Hude, an der jeder teilnehmen konnte, der Lust auf ein wenig lateinamerikanische Leichtigkeit hatte. Ein echtes Erfolgsprojekt und jede Menge Spaß für alle Beteiligten.