Oldesloe in Bildern

Fotoclub präsentiert Kalender mit tollen Motiven

19. November 2019, 11:47 Uhr

Bad Oldesloe | Schon wieder ist ein Jahr rum und mal wieder steht Weihnachten – völlig überraschend – vor der Tür. Der Vorteil von diesem Nachteil ist aber, dass man sich auch in diesem Jahr wieder auf den Oldesloer Fotoclub verlassen kann, der seinen beliebten Kultkalender mit vielen neuen Perspektiven auf unser Travestädtchen und seine Umgebung präsentieren möchte. Dazu gibt es einen großen Jahreskalender im A3-Format, wieder mit 24 neuen Oldesloer Stadtansichten im 14-tägigen Rhythmus sowie einen weiteren, der auch die schöne Umgebung von Bad Oldesloe zeigt. Ein handlicheres A4-Format zum Verschenken ist natürlich auch wieder verfügbar.

Vom 23. November bis zum 5. Dezember sind die Bilder in der Sparkasse Holstein in der Hagenstraße ausgestellt, so dass sich jeder schon vorher einen Eindruck verschaffen kann. Die Ausstellungseröffnung ist am Sonnabend, 23. November, um 10 Uhr in der Eingangshalle der Sparkasse. Jeder interessierte Oldesloer ist herzlich eingeladen. Wer einen Kalender erwerben möchte, kann ihn bereits jetzt schon in der Buchhandlung Willfang und in der Galerie Bo-Art erwerben. Natürlich ist der Oldesloer Fotoclub auch in diesem Jahr wieder auf dem Adventsmarkt am 7. und 8. Dezember vertreten, der in diesem Jahr im Kub stattfindet. Wer möchte, kann dort vielleicht auch mit den Fotografen des Kalenders direkt ins Gespräch kommen. Die Mitglieder freuen sich darauf, Fragen zu den Motiven der Kalender zu beantworten oder sich einfach mit Interessierten rund ums Thema Fotografie auszutauschen.

Der Fotoclub trifft sich an jedem 1. Donnerstag im Monat um 20 Uhr im Haus der Kirche, Helene-Stöcker-Straße 3, in Bad Oldesloe. Regelmäßig werden gemeinsam Fotothemen bearbeitet sowie Fototouren und gelegentliche Ausflüge veranstaltet. Das nächste Treffen findet am 2. Januar 2020 statt. Weitere Infos im Internet unter www.fotoclub-od.de .