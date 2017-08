Reinfeld : „Old Schmetterhand“ hört auf

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zum Beachvolleyball ins Freibad – eine eingeschworene Truppe Reinfelder Volleyballer hat die Sonntagvormittage im Sommer für ihren Sport geblockt. Da spielen im Freibad am Herrenteich die „Old Schmetterhands Reinfeld“, wie Harald Kranz seine Truppe nennt.

Der langjährige Volleyball-Trainer hat sie 2003 gegründet, jetzt übergab er die Leitung an seinen Nachfolger Rolf Vagt. Damit gehen 14 Jahre Aufbauarbeit zu Ende, in denen der heute 78-Jährige für ein besonderes Freizeitangebot in Reinfeld gesorgt hat. 2003 hatte der runde Tisch der Stadt beschlossen, das Freibad am Herrenteich mit einer Beachvolleyball-Anlage noch etwas attraktiver zu machen. Kranz sorgte für den Betrieb und versammelte über die Jahre eine bunte Truppe begeisterter Freizeitspieler für den gemeinsamen Sonntagvormittag am Herrenteich.

Wie man junge Leute für Volleyball gewinnt, hatte er bereits seit 1978 als Spieler und später Trainer im TSV Zarpen erprobt. Aus seiner Schule sind einige Leistungsträger hervorgegangen. Ein jüngeres Beispiel ist Heiko Schreiber, der mit dem Wiker SV Kiel in der Verbandsliga Schleswig-Holstein spielt. Er ließ es sich wie andere Wegbegleiter jetzt nicht nehmen, seinen alten Trainer in den Ruhestand zu verabschieden.

Wobei Abschied nicht ganz stimmt: Beim Donnerstagabend-Training will er doch noch ab und zu vorbeischauen. Nur selber spielen mag er nicht mehr. „Der Sport ist extrem schnell, Sie müssen ständig hin- und herschauen, wie der Ball fliegt“, erläutert Kranz seinen Abschied mit einem Lächeln. „Als älterer Mensch kriegt man da ja ein Schleudertrauma.“ Bleiben noch das Fahrrad und seine Chöre, die Zarpener Kantorei und der Reinfelder Kammerchor. Da macht er weiter.