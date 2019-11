Bargteheide : Oh du schöner Weihnachtswahnsinn

Hans Scheibner mit neuem Programm in Bargteheide: „Oma gibt nicht auf“.

28. November 2019, 14:27 Uhr

Bargtejeode | In diesem Jahr ist die Frage „Wer nimmt Oma?“ geklärt. Oder auch nicht. Egal. Am Montag, 2. Dezember, 20 Uhr, erzählt Hans Scheibner im Kleinen Theater Bargteheide neue Weihnachtsgeschichten, und die kommen ohne die alte Dame natürlich nicht aus. „Oh, du schöner Weihnachtswahnsinn“, lautet der Titel seines neuen Programms, bei dem ihn Tochter Raffaela unterstützt und das den vielversprechenden Untertitel trägt: „Oma gibt nicht auf!“. Lustvoll zieht Hans Scheibner schräge Vergleiche zwischen Nachkriegserinnerungen und aktueller Lage. Maria und Joseph? – Würden heute abgeschoben, weil Joseph den Vaterschaftsnachweis für den kleinen Jesus nicht bringen könnte. Die Verhältnisse, in die Jesus hineingeboren wurde? Genauso verkorkst wie bei ihr, findet ein Punker-Mädchen: Die Mutter ledig, die Wohnverhältnisse unter aller Kanone (ein Stall), an Kindergeld nicht zu denken. Seit über 30 Jahren pikst der bekannte Satiriker, Kabarettist und Liedermacher nun schon in unsere weihnachtlichen Gefühlsduseleien.

Hans Scheibner und Raffaela: „Oh, du schöner Weihnachtswahnsinn“ (Oma gibt nicht auf). Montag, 2. Dezember, 20 Uhr. Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 23 Euro; Abendkasse und Reservierung 27 Euro, ermäßigt 25 Euro. Tickets können online gebucht und ausgedruckt werden: www. kleines-theater-bargteheide.de.