Bargteheide : Offener Vorhang für Talente

Wo wochenlang Bohrmaschinen und Hammer für den Soundtrack sorgten, bestimmen nun wieder Applaus, Lacher und Gesang die Klangatmosphäre. Nach der Renovierungsphase hat das „Kleine Theater“ seit Sonntag wieder ganz offiziell seine Türen geöffnet. „Wir haben den Handwerkern gesagt, dass sie nicht ganz fertig werden sollten, damit Sie alle merken, wo was getan wurde“, scherzte Olaf Nehls, Vorsitzender des „Kleinen Theater e.V.“, der seit vergangener Saison für die Koordination des Programms zuständig ist. Nehls lobte in seiner kurzen Ansprache die Kooperation mit dem Cinema Paradiso und dem Restaurant „Pappilon“.

Und so wie sich das Gebäude nach und nach moderat aber sichtbar verändert (wir berichteten), so ist auch dem Programm und den Konzepten anzumerken, dass sich die Zeiten in einer der beliebtesten Stormarner Kultureinrichtungen geändert haben. Der Auftakt in die neue Spielzeit – in der die Organisatoren und Koordinatoren wieder mit mehreren Zehntausenden Zuschauern rechnen, wie Vereins-Finanzchef Rainer Wiegard vorrechnete – ging erstmals als eine Art „Offene Bühne“ über die besagten Bretter, die die Welt bedeuten.

Der Verein hatte Stormarner aufgerufen, sich auf einen Auftritts-Slot zu bewerben. Es waren im Endeffekt so viele Anfragen eingegangen, dass eine Jury eine Auswahl treffen musste. „Dass wir leider manchen Interessierten absagen mussten, ist ja auf der anderen Seite auch ein Erfolg, der für sich spricht“, sagte ein stolzer Nehls.

So kam es am Sonntagvormittag zu einem Aufeinandertreffen unterschiedlichster Kulturbereiche, man könnte auch sagen: Kulturwelten. Das sorgte – wie es bei offenen Bühnen so ist – für teilweise absurde und ungewollt komische Momente, und Brüche, aber auch für sehr viel Unterhaltung. „Wir finden das Theater gehört nicht der Stadt, sondern den Bürgern Bargteheides und Stormarns“, betonte Nehls.

Daher sei es eine gute Idee, jenen Bürgern die Bühne zu überlassen, die diese gerne nutzen wollen. Neben bekannten Größen wie dem „Oldie Kabarett“, dem Popchor „Just 8“ oder Poetry-Slammer Lennart Hamman von „Wort für Wort“ – der auch schlagfertig und spontan wortgewandt durch das Programm führte – gab es auch einige Überraschungen. So waren manche Zuschauer erstaunt, dass die Theaterwerkstatt dieses Mal nicht vertreten war. Dafür gab es aber unter anderem den Oldesloer Schlagersänger Matthias Eike zu sehen und zu hören, Sängerin Cornelia Kietzmann brachte ein Duett mit einer Handpuppe zu Gehör, ein neues Improtheater-Team der VHS sorgte für viel Applaus und Hamann bewies seine Vielseitigkeit als Schauspieler im Jugendensemble des Verschönerungsvereins.

>Das aktuelle Programm des „Kleinen Theaters“ ist auf der neuen Homepage www.kleines-theater-bargteheide.de zu finden.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 04.Sep.2017 | 09:32 Uhr