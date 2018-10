Obstwiesenfest am Struckteich

von poosts

02. Oktober 2018, 13:15 Uhr

Der Bürgerverein Zarpen veranstaltet am Sonntag, 7. Oktober, ab 11.30 Uhr sein traditionelles Obstwiesenfest auf der Streuobstwiese am Struckteich. Für Bratwurst, Kuchen, Getränke und andere Leckereien ist gesorgt. Für Kinder steht ein Basteltisch bereit. Bei einem Arbeitseinsatz am vergangenen Wochenende auf der Streuobstwiese wurden bereits sehr große Mengen Äpfel geerntet. Diese Früchte werden beim Obstwiesenfest zu Saft gepresst. Jeder Besucher kann gegen eine kleine Spende etwas von dem frischen Apfelsaft mitnehmen. Kleine Behältnisse oder Flaschen sollten von den Besuchern allerdings mitgebracht werden.