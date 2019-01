Bargteheide : Oberstufe stellt sich vor

Dietrich-Bonhoeffer-Schule präsentiert sich den Eltern.

von shz.de

22. Januar 2019, 10:57 Uhr

Bargteheide | Schüler, die im Schuljahr 2019/20 ihren Bildungsweg auf einer Oberstufe fortsetzen möchten, und deren Eltern bietet die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Voraussetzungen zum Übertritt in die Oberstufe sowie die Inhalte der drei Profile, Leistungsanforderungen und die Abschlüsse (Fachhochschulreife und Abitur) werden dargestellt und erläutert. Nach einer kurzen Inforunde in der Aula kann man das neue Oberstufengebäude besichtigen und in Themenräumen – den Profilen zugeordnet – Fragen stellen und Wissenswertes erfahren. Termin ist Donnerstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, Aula und Neubau der Dietrich-Bonhoeffer- Schule, Am Schulzentrum 11.