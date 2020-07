Fußball-Oberliga : Oberliga soll geteilt werden

Die Vereine sollen über die Vorschläge des SHFV abstimmen, der die Oberliga in zwei Gruppen teilen will.

Sascha Sievers

13. Juli 2020, 13:01 Uhr

Bad Oldesloe | Statt 16 Mannschaften starten in der neuen Saison 18 Teams in der Fußball-Oberliga. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hofft, den Spielbetrieb am Wochenende 12./13. September wieder aufnehmen zu können. Sollte es die Corona-Pandemie nicht zulassen, könnte alternativ der Startschuss auch am 3./4. Oktober ertönen. Weil im Gegensatz zu einem normalen Saisonstart Anfang August somit acht Spieltage wegbrechen würden, hat der Verband den Clubs zwei Alternativmodelle zur „normalen“ Punkterunde vorgeschlagen.

Analog zur Regionalliga Nord soll die Oberliga in zwei Gruppen mit je neun Mannschaften geteilt werden. In der ersten Variante erfolgt eine Aufteilung nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Neunergruppen. Die Alternative dazu wäre eine Aufteilung basierend auf der Abschlusstabelle der vergangenen Saison. Dabei würden die Mannschaften mit einer geraden Platzierung und die mit einer ungeraden je eine Gruppe bilden, dazu kommt je ein Erst- und ein Zweitplatzierter aus den beiden Landesligen.

In beiden Modellen würde eine Vorrunde gespielt werden. In der zweiten Saisonhälfte würde eine Meisterrunde mit acht Teams und eine Abstiegsrunde mit zehn Mannschaften gespielt werden. Denkbar wären aber auch Playoffs. In welchem System gespielt wird, sollen die Vereine entscheiden. Bis Mittwoch haben die Clubs die Möglichkeit, ihre Meinung abzugeben.

„Ich finde es schade, dass wir nicht gegen alle Mannschaften antreten. Aber die Funktionäre haben sich ihre Gedanken gemacht und wir werden uns beugen. Ich favorisiere die Staffeleinteilung nach regionalen Gesichtspunkten“, sagt Denny Skwierczynski, Trainer des SV Eichede.

Auch Pascal Lorenz, Trainer des SV Preußen Reinfeld hätte lieber gegen alle Gegner gespielt.. „Die regionale Einteilung würde für uns eine wahnsinnig starke Gruppe bedeuten. Gerade die Top-Mannschaften wie der SV Todesfelde, SV Eichede oder PSV Neumünster haben sich hochkarätig verstärkt. Da besteht für uns die Gefahr, dass wir mal drei oder vier Spiele am Stück verlieren und die Stimmung sinkt. Auf der anderen Seite aber hätten wir natürlich in kurzen Abständen viele interessante Derbys und dadurch wohl auch mehr Zuschauer.“ Fest steht, in beiden Varianten würde es zum Stormarnderby kommen.

Dass die Oberliga bei regionaler Einteilung zu einer Zweiklassengesellschaft wird, glauben beide Trainer nicht. „Nach wie vor bleibt es ja die höchste Spielklasse im Land“, unterstreicht Skwierczynski. Der Preußen-Coach glaubt allerdings, dass das Gefühl einer landesweiten Oberliga verloren geht und plädiert daher für eine Eingruppierung nach Tabellenstand der Vorsaison. „Die Oberliga hat vielleicht sonst eher den Charakter einer zweigeteilten Landesliga, die ja regional aufgeteilt ist“, so Lorenz, der eine weitere Variante ins Spiel bringt: „Ich hätte es toll gefunden, wenn man die Gruppeneinteilung ausgelost hätte. Dann wäre die Chancengleichheit vielleicht etwas größer gewesen.“ Skwierczynski betont den Umstand der besonderen Situation. „Die Hauptsache ist doch, dass der Ball wieder rollt und wir uns sportlich fair messen können. Dass die Oberliga an Charme verliert, glaube ich daher nicht.Nach dieser besonderen Saison werden wir ja hoffentlich wieder zurückkehren zur Normalität“, so der SVE-Trainer.

Die Vorschläge des SHFV zur Oberliga-Aufteilung

Variante 1, Regional

Gruppe 1 (Nord): Eckernförder SV, Husumer SV, Inter Türkspor Kiel, SC Weiche Flensburg 08 II, Frisia Risum-Lindholm, TSB Flensburg, TSV Altenholz, TSV Bordesholm, TSV Kronshagen.

Gruppe 2 (Süd): Eutin 08, FC Dornbreite Lübeck, Oldenburger SV, PSV Neumünster II, SV Eichede, SV Preußen Reinfeld, SV Todesfelde, TSV Pansdorf, VfB Lübeck II.

Variante 2, Tabelle 2019/20

Gruppe 1: Eckernförder SV, Husumer SV, Inter Türkspor Kiel, TSB Flensburg, TSV Bordesholm, VfB Lübeck II, PSV Neumünster, TSV Pansdorf, TSV Kronshagen.

Gruppe 2: SV Todesfelde, SC Weiche Flensburg 08 II, SV Frisia 03 Risum-Lindholm, Eutin 08, SV Eichede, Oldenburger SV, Preußen Reinfeld, FC Dornbreite Lübeck, TSV Altenholz.