Glinde : Obdachlosenunterkunft durch Feuer zerstört

Feuerwehr löschte unter Atemschutz, Menschen wurden nicht verletzt.

27. Dezember 2019, 09:44 Uhr

Ein Feuer hat am Donnerstagabend ein Zimmer in einer Unterkunft für Obdachlose am Togohof in Glinde komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Um 19.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Glinde zu einem Brandmeldealarm an den Einsatzort alarmiert: "Als wir ankamen hörten wir den Feueralarm, offenen Flammen sahen wir zunächst nicht. Wir holten drei Bewohner aus dem Haus heraus, einen Mann fanden wir im Obergeschoss schlafend vor. Auch ihn haben wir in Sicherheit gebracht", sagte André Rheinsberg, Einsatzleiter der Feuerwehr.

"Keiner der Bewohner wurde verletzt. Wir haben die vier Männern an den Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Mehrere Trupps rückten unter Atemschutz ins das Gebäude vor, als wir eine Tür im hinteren Teil des Gebäudes öffneten, brannte ein Zimmer im Erdgeschoss bereits lichterloh."

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Den Brandschutt und Einrichtungsgegenstände warfen sie in den Garten hinaus. Dort wurden die Teile endgültig von einem weiteren Trupp abgelöscht. Um eine neue Bleibe für die insgesamt neun in der Unterkunft gemeldeten Bewohner, kümmert sich die Stadt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

