Corona im Kreis Stormarn : Nur noch 14 Personen in stationärer Behandlung

01. Mai 2020, 15:40 Uhr

Bad Oldesloe | Die Zahl der klinisch bestätigten Covid-19-Fälle in Stormarn beträgt 399. Das ist der Sachstand am Freitag,

1. Mai, 15 Uhr. Das hat Gregor Tuscher im Namen der Kreisverwaltung mitgeteilt. 14 in Stormarn gemeldete infizierte Personen befinden sich in stationärer Behandlung, 124 sind in häuslicher Quarantäne. 238 Personen konnten zwischenzeitlich als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. 23 Personen sind verstorben.