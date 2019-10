Nummern für Kleidermarkt

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 13:00 Uhr

Zarpen | Für den beliebten Zarpener Kleidermarkt findet Montag, 21. Oktober ab 16 Uhr die telefonische Nummernvergabe für die Verkäufer unter 0176 / 444 67 190 und 0178 / 10 25 431 statt. Weitere Infos für Verkäufer online unter www. kleidermarkt.zarpen.de. Das Kleidermarkt-Team freut sich auf alle Verkäufer und steckt mitten in den Vorbereitungen für den 42. Herbst- und Winter-Kleidermarkt am Samstag , 2. November, 9 bis 12 Uhr, in der Schule. Überschüsse werden gemeinnützig für Schule, Kinder- und Jugendarbeit verwendet.