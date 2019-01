Bad Oldesloe : Nummer gegen Kummer

Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Eltern.

von shz.de

23. Januar 2019, 13:44 Uhr

Bad Oldesloe | Die Halbjahreszeugnisse stehen vor der Tür: Am Freitag erfahren Schulkinder wieder, ob ihre Leistungen im Unterricht gut oder weniger gut waren. Kinder und Jugendliche, die schlechte Noten erwarten, leiden dann häufig unter Zeugnisangst, die umso größer wird, je näher der Termin der Zeugnisübergabe rückt. Die meisten haben ganz besonders Angst vor dem „Überbringungsmoment“, wenn sie den Eltern das Zeugnis zeigen sollen. Dies erzählen die Beraterinnen und Berater am Kinder- und Jugendtelefon, an das sich Kinder mit ihren Sorgen anonym und vertraulich wenden können.

Schüler erreichen das Kinder- und Jugendtelefon, die „Nummer gegen Kummer“, unter 116 111. Von montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr können sie ihre Sorgen am Telefon besprechen. Geschultes Personal hat ein offenes Ohr für die Nöte der Kinder. Sie überlegen gemeinsam mit dem Kind, wie es das schlechte Zeugnis am besten überbringen kann.

„Angenehmer für Eltern und Kinder ist allerdings, wenn beide sich regelmäßig über die Schule unterhalten würden – und nicht erst kurz vor der Zeugnisübergabe“, gibt Ingo Loeding, Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes Stormarn, zu bedenken, „dann ist der Schock auf beiden Seiten nicht so groß, wenn die 5 im Zeugnis steht. Und Eltern ersparen ihren Kindern die Zeugnisangst.“ Viele Eltern sind enttäuscht, wenn Kinder mit schlechten Noten nach Hause kommen. Manche kennen das Gefühl der Ohnmacht, wenn die Noten weiter absinken und die Nachhilfe einfach nicht greift. Was kann man als Eltern dann noch tun? Ingo Loeding rät hier: „Schimpfen Sie nicht sofort los, denn damit ist niemandem geholfen. Ihr Kind ist selbst schon niedergeschlagen über sein schlechtes Abschneiden. Am besten ist, erst einmal tief durchzuatmen.“ Falls dies nicht hilft und der Streit zu Hause zu eskalieren droht, wenden Sie sich ans Elterntelefon.“

Unter 0800 - 111 0 550 finden Eltern Unterstützung von ausgebildeten Ehrenamtlichen. Das Telefon ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr besetzt. Beide Beratungstelefone sind Angebote des Kinderschutzbundes Stormarn in Zusammenarbeit mit dem Verein Nummer gegen Kummer – Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund.