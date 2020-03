Nummer gegen Kummer gut erreichbar

Bad Oldesloe | Seit dieser Woche herrscht in fast allen Familien ein Ausnahmezustand: Schulen und Kitas sind geschlossen, die Kinder bleiben zu Hause und sollen auch in der Freizeit möglichst auf soziale Kontakte verzichten. Eltern müssen überlegen, wie sie ihre Kinder sinnvoll beschäftigen. Und sie müssen Ruhe bewahren, wenn Probleme auftauchen oder die Stimmung schlechter wird, weil die Situation an den Nerven aller Familienmitglieder zerrt. „Gerade in brenzligen Situationen sind normalerweise die Kinderhäuser Blauer Elefant in Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe gute Anlaufstellen. Doch diese bleiben nun auch bis zum 20. April, dem Ende der Osterferien, für den Besuchsverkehr geschlossen. Bei Problemen oder Fragen können sich Kinder oder Eltern dennoch telefonisch mit den Kinderhäusern in Verbindung setzen“, sagt Ingo Loeding, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes (DKSB) in Stormarn.



Kinderhaus Blauer Elefant Ahrensburg: (04102)455809

Kinderhaus Blauer Elefant Bargteheide:

(04532) 5170

Kinderhaus Blauer Elefant Bad Oldesloe:

(04531) 7814



Unverändert erreichbar sind die Beratungstelefone: Das Kinder- und Jugendtelefon ist immer montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter der bundeseinheitlichen Nummer 116 111 zu erreichen. Das Elterntelefon kann montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr unter 0800-111 0 550 erreicht werden. „In Stormarn stellt der Kinderschutzbund sicher, dass die Beratungstelefone zu den angegebenen Zeiten besetzt sind.“