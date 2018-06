Nummer für den Flohmarkt

Am Sonnabend, 1. September, zwischen 10 und 12 Uhr findet im Bargteheider Ganztagszentrum der Herbst-Flohmarkt des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) statt. Dies ist eine gute Möglichkeit für Familien, ihre nicht mehr benötigte Kinder- und Jugendkleidung bis Größe 188, Babyausstattung, Spielzeug und Umstandsmode zu verkaufen. Von den Erlösen fließen zehn Prozent die Arbeit des Kinderhauses Blauer Elefant in Bargtheide. Jeder, der etwas verkaufen möchte, kann sich vom 2. bis 6. Juli unter der E-Mail-Adresse flohmarkt@dksb-stormarn.de zur Verlosung der Verkaufsnummern anmelden. Das Flohmarktteam will damit einen gerechten Zugang zu den begehrten Verkaufsnummern ermöglichen. Alle Informationen bekommen die Losgewinner dann ebenfalls per E-Mail zugesandt oder h in der Geschäftsstelle melden beim DKSB (04532) 280680.