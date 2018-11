Bad Oldesloe : Nominierung für Olof-Palme-Friedenspreis 2019

Stormarner Bürger werden um Vorschläge gebeten.

12. November 2018, 13:18 Uhr

Am 28. Februar 2019 verleiht die SPD Stormarn im Schloss Reinbek zum 32. Mal den Olof-Palme-Friedenspreis. Jetzt geht es um die Nominierung. „Die SPD Stormarn vergibt den Preis an Vereine, Verbände und Menschen aus Stormarn, die sich besonders im Sinne Olof Palmes für ein friedliches Miteinander und ein menschenwürdiges Dasein für Alle engagieren“, erläutert Kreisvorsitzender Tobias von Pein. Stormarner sind aufgerufen, sich der Menschen oder Vereine in Stormarn zu vergegenwärtigen, die sich in besonders vorbildlicher Weise für den Frieden oder den weltweiten sozialen Ausgleich engagieren. Bis Freitag, 14. Dezember, nimmt die SPD-Kreisgeschäftsstelle Vorschläge in schriftlicher Form entgegen. Kontakt: SPD Stormarn, Joerg Schimeck, Lübecker Straße 35, 23843 Bad Oldesloe oder Mail: KV-Stormarn@spd.de. Es werden die Angabe der Kontaktdaten der Nominierten und der Nominierenden sowie Hintergrundinformationen zum nominierten Projekt Material benötigt. Ein siebenköpfiges Kuratorium wählt aus den Vorschlägen die Preisträger aus. In den vergangenen Jahren wurden bereits knapp 200 Gruppen und Personen benannt, deren ehrenamtliche Tätigkeit sonst kaum öffentlich Erwähnung findet oder einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Der Preis ist mit 2250 Euro dotioert. „Es wird deutlich, wie wichtig aktiver Einsatz für ein friedliches Miteinander ist“, so Tobias von Pein, der sich auf eine rege Beteiligung freut.