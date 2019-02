Bad Oldesloe : Nominierte taugen als Vorbilder

Keine Spur von Neid: Die Zweit- und Drittplatzierte bei der Wahl zu Stormarns Sportler des Jahres freuen sich mit den Siegern.

19. Februar 2019

Bei der jährlichen Sportlerwahl des Jahres nominiert zu sein, ist etwas Besonderes, das machte Thomas Piehl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Holstein und als solcher Gastgeber der Ehrungsveranstaltung am Freitag in seiner Begrüßungsrede deutlich. „Sie alle sind Vorbilder“, sagte er in Richtung der Sportler. Allein schon nominiert zu sein, sei eine besondere Ehre. Und so war von Neid oder Missgunst auch bei den Sportler nichts zu spüren, die es nicht nach ganz oben auf das Siegertreppchen geschafft hatten.

Überraschend allerdings war es schon, dass zum Beispiel die Landesliga-Fußballer bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres auf dem Bronzerang gelandet waren. Als klar war, dass die Fußballer des SV Preußen hinter den Abteilungsreitern des RFV Zarpen und den Schwimmerinnen der SG Stormarn Barsbüttel Rang drei belegen würden, ging ein Raunen durch die Zuschauerreihen. Dass eine Mannschaft aus der wohl populärsten Sportart nicht gewann, sorgte für Verwunderung. Jonathan Marschner relativierte allerdings: „Wenn ich mir angucke, was die anderen Mannschaften in ihrem Sport so leisten, dann dabei so Begriffe wie ‚Bundesliga‘ oder ‚Europameister‘ fallen und ich das mit uns aus der Landesliga vergleiche, dann ist das schon in Ordnung“, sagte der Abwehrspieler der Preußen.

Karatekämpferin Pauline Sattler wurde bei den Sportlerinnen hinter Schwimmerin Svenja Frobel Zweite, konnte sich aber über den Talentförderpreis in Höhe von 1000 Euro freuen. „Als ich wusste, dass ich nicht die Drittplatzierte bin, war es nochmal ein bisschen offen. Aber der zweite Platz ist auch in Ordnung. Und es überwiegt auf jeden Fall die Freude über den Förderpreis. Da zahlt sich die harte Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und natürlich ist es auch eine große Hilfe, gerade weil wir auch in diesem Jahr wieder einige internationale Turniere vor der Brust haben und da Kosten auf uns zu kommen“, sagte die Reinbekerin. Ihr Teamkamerad Sascha Veldung, der hinter Triathlet Lennart Sievers Silber gewann, verspürte ebenfalls keine Missgunst: „Natürlich ist man als Sportler immer ein bisschen vom Ehrgeiz gepackt und würde auch bei so einer Wahl gern gewinnen. Aber ich gönne es Lennart und freue mich über meinen zweiten Platz“, zeigte sich auch der Karateka als vorbildlicher Sportsmann.