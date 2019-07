Eichede : Noch Luft nach oben

Fußball-Oberligist SV Eichede hat sein vorletztes Testspiel der Sommervorbereitung gegen TuS Dassendorf mit 2:4 verloren.

von Sascha Sievers

23. Juli 2019, 16:04 Uhr

Kuddewörde | Die Fußballer des SV Eichede haben am Montagabend ihr vorletztes Testspiel der Sommervorbereitung gegen die TuS Dassendorf mit 2:4 (1:3) verloren. Erneut musste die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski beim Quervergleich zweier Oberligisten dabei einem Rückstand hinterherlaufen.

Nach gutem Beginn der Eicheder landete ein langer Ball beim Dassendorfer Len Aike Strömer, der zur Führung des Hamburger Serienmeisters einschoss (14.). Zu allem Überfluss für den SVE verletzte sich Jonathan Stöver bei seinem Rettungsversuch und musste mit muskulären Problemen vorzeitig ausgewechselt werden. Für ihn kam Urgestein Torge Maltzahn, der in dieser Vorbereitung erstmals für die erste Mannschaft auf dem Feld stand. Maltzahn und seine Frau erwarten derzeit ihr drittes Kind, weshalb der 32-Jährige aktuell kürzer tritt. Doch auch der Routinier konnte nicht verhindern, dass Dassendorf mehr und mehr die Kontrolle übernahm. Pascal Nägele erhöhte per Doppelschlag (26., 27.) den Vorsprung der Hamburger auf 3:0. Es deutete sich ein Schützenfest an, das dann aber doch ausblieb. SVE-Stürmer Morten Wahl verkürzte stattdessen kurz vor der Pause den Rückstand der Eicheder (42.).

In Durchgang zwei wechselte Skwierczynski kräftig durch, was seine Mannschaft mit einem deutlich aggressiveren und engagierteren Auftritt honorierte. Die Rot-Weißen erspielten sich in der Folge zahlreiche Torchancen, ließen aber einmal mehr viele davon ungenutzt. Nico Hasselbusch erzielte zwar den Anschlusstreffer (71.). Doch Nägele machte kurz vor Schluss für die Gäste den Sack zu (85.).

„Die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen, die erste weniger. Aber man muss auch sagen, dass wir mit Dassendorf einen sehr guten Oberligisten vor der Brust hatten“, urteilte Skwierzcynski, mahnte aber gleichzeitig: „Gerade vor dem Tor und im Umschaltspiel müssen wir noch besser werden. Und wir dürfen im Ligabetrieb nicht so häufig einem Rückstand hinterherlaufen wie in der Vorbereitung.“

Am Sonnabend absolviert der SVE erneut in Kuddewörde sein finales Testspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin. Knapp eine Woche später steht im heimischen Ernst-Wagener-Stadion der Ligastart gegen den VfB Lübeck II an.

SV Eichede: Thomä – Newrzella (46. Zittlau), Mildner (46. Neca), Pichelmann (46. Zaske) – Rathjen (46. Brügmann), Ehlers (46. Schubring) – Bieche, Stöver (15. Maltzahn), Heskamp (46. Plate) – Hasselbusch, Wahl (46. Dagli).

Tore: 0:1 Strömer (14.), 0:2 Nägele (26.), 0:3 Nägele (27.), 1:3 Wahl (42.), 2:3 Hasselbusch (70.), 2:4 Nägele (85.).