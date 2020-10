3. Liga : (Noch) keine Panik an der Lübecker Lohmühle

Der noch sieglose Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat erklärbare Startschwierigkeiten und bewahrt deshalb Ruhe.

Avatar_shz von Sascha Sievers

15. Oktober 2020, 16:06 Uhr

Lübeck | Noch schrillen die Alarmglocken in der Stadt der sieben Türme nicht. An der Ostsee kann es auch einmal stürmisch werden. Vier Spiele, zwei Punkte, zuletzt 1:4 beim TSV 1860 München – man könnte es Fehlstart nennen. In Wirklichkeit ist es ein holpriger Saisonauftakt des Aufsteigers, der erklärbar ist. Ruhe bewahren lautet daher die Devise beim noch sieglosen Fußball-Drittligist VfB Lübeck, der morgen um 14 Uhr Dynamo Dresden zu Gast hat.

Die Gründe, warum es holprig anläuft, sind vielschichtig: Während Corona beim Meister der Regionalliga Nord für eine sechsmonatige Wettkampfpause gesorgt hat, waren die Drittligisten bis Anfang Juli im Punktspieleinsatz. Der VfB ist in dieser Zeit aus dem Tritt geraten. In der Vorbereitung wurde es nicht besser. Drei Testspiele gegen Zweitligisten fielen coronabedingt aus, das 3:2 gegen Paderborn war der einzige Härtetest. Insgesamt absolvierte die Landerl-Elf nur vier Vorbereitungsspiele.

Die Transferperiode zog sich zudem wie ein Kaugummi. Gefühlt kamen im Fünf-Tage-Rhythmus neue Spieler dazu, die letzten verpflichtete der VfB Anfang Oktober – nicht alle waren fit genug, um direkt zu helfen, einige fielen sogleich aus.

Den VfB begleitet Verletzungspech. Erfahrener Stützen wie Martin Röser, Sebastian Hertner Tim Kircher, Florian Riedel, Nicolai Hebisch oder Elsamed Ramaj fielen oder fallen noch aus. Die Idealbesetzung konnte Trainer Rolf Landerl noch nicht aufbieten, die Mannschaft sich nicht einspielen. Permanente Wechsel waren auch aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse erforderlich. Landerl sagt daher: „Uns fehlt Matchpraxis, wir müssen noch wachsen, das braucht Zeit, die wir eigentlich nicht haben.“

Offensichtlich ist auch: Der VfB gab drei Mal eine Führung aus der Hand. Frühes Attackieren brachte einen Vorsprung, der verspielt wurde, als sich die Mannschaft zurückzog und passiv agierte. „Wir lassen uns hinten reindrängen und verlieren den Glauben, statt an unserem Plan festzuhalten“, sagt der Coach, der nicht permanentes Umschalten fordert, sondern auch Verteidigen im tiefen Block einkalkuliert.

In Ballbesitz soll sich der VfB erholen. „Uns fehlte manchmal der Mut“, hat Landerl erkannt: „Statt das Geschehen nach vorne zu verlagern, spielen wir zum Torwart zurück. Zwangsläufig kommt der lange Ball und wir geraten wenig später wieder unter Druck.“ Zudem moniert der VfB-Coach, dass bisweilen die Entschlossenheit in der Zweikampfführung verloren geht.

Insgesamt ist auffällig, dass es an Abgeklärtheit und Führung fehlt. „Wir sind noch zu grün, spielen jetzt aber gegen abgezockte Drittligaprofis“, sagt Landerl. Ein Leithammel, wie der Coach es nennt, der das Heft in die Hand nimmt und die anderen mitreißt, hat sich auf dem Platz noch nicht hervorgetan. „Ich hindere niemanden daran, Führung zu übernehmen. Im besten Fall machen das zwei oder drei Spieler auf dem Platz“, so der Österreicher.

Einiges gibt Anlass zur Hoffnung: Der VfB hat bewiesen, nicht nur mithalten, sondern auch Dominanz ausstrahlen zu können. Mit den Rekonvaleszenten kehrt zudem bald Erfahrung und Qualität in den Kader zurück. Hat sich eine erste Elf gefunden, wird sich auch eine klare Hierarchie entwickeln. Nicht zuletzt dürfte der erste Sieg auch das Selbstvertrauen zurück bringen.

Und so schärft Landerl vor dem Heimspiel morgen gegen Zweitligaabsteiger Dresden den Gemeinschaftssinn: „Zusammenhalt, Bereitschaft und Mut müssen uns auszeichnen, weil wir in dieser Liga nur eine Chance haben, wenn wir über das Kollektiv kommen“, sagt der Coach, der im Verein großes Vertrauen genießt und in Ruhe arbeiten kann. Auch deshalb bricht trotz des holprigen Saisonstarts (noch) keine Panik an der Lohmühle aus.