Bad Oldesloe : Noch keine Lösung für Kita im Baugebiet Claudiussee

Bei der Präsentation des Baugebietet war eine Kita in Aussicht gestellt – doch ob sie auch wirklich kommt, steht in den Sternen.

22. Dezember 2019, 16:17 Uhr

Bad Oldesloe | Bei den Präsentationen des Neubaugebiets am Claudiussee in Bad Oldesloe war stets am Rande erwähnt worden, dass dort auch eine Kindertagesstätte entstehen solle. Doch ob diese tatsächlich kommt und wann, steht vollkommen in den Sternen. „Wir sind bei null, was das angeht“, betont Bürgermeister Jörg Lembke.

Über genaue Hintergründe dürfe er nicht berichten, denn schließlich sei dieses Thema in den entsprechenden Ausschüssen auch im nicht-öffentlichen Teil behandelt worden. „Wir sind nicht der Eigentümer der Fläche, die in den Planungen für eine Kita vorgesehen ist“, stellt Lembke klar. „Wir haben generell die Zielsetzung, dass dort eine Kita entsteht. Aber wir versprechen es den Bürgern, die dort hinziehen, auch nicht. Wenn jemand anderes das verspricht oder versprochen haben sollte, können wir da erstmal nichts für“, so der Verwaltungschef. Wenn dort keine Kita entstehe, dann entstehe sie an einer anderen Stelle. „Es gibt außerdem im Umfeld auch weitere Möglichkeiten. Und es ist für die Eltern zumutbar, dass die Kita dann eben nicht direkt vor der Haustür ist, sondern dass man zum Beispiel zum Masurenweg muss. Das sind ja aber kurze Wege“, so Lembke weiter. „Ich möchte außerdem betonen, dass wir es bisher immer geschafft haben, alle Bedarfe abzudecken. Jedes Kind hat im Endeffekt einen passenden Platz gefunden.“