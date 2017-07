Nix dazugelernt

Oldesloe und seine städtischen Immobilien – ein Trauerspiel, ja sogar ein Skandal, was da an (Nicht-)Unterhaltung geleistet wird. Und diesmal kann sich niemand rausreden, er hätte nichts gewusst: Doch! Alle sind seit Jahren im Bild und es passiert trotzdem nichts. Wenn es nicht das Ziel sein sollte, so wird der Verfall der Obdachlosenunterkunft zumindest sehenden Auges hingenommen. Bis sich das Haus dann in die unrühmliche Liste von Hamburger Straße über altes Gefängnis und VHS eintragen kann. Wann lernt die Stadt endlich aus ihren Fehlern?

von Andreas Olbertz

erstellt am 10.Jul.2017 | 11:40 Uhr