1. Badminton-Bundesliga : Nikolaj Persson hofft auf den Heimvorteil

TSV Trittau empfängt Vizemeister TV Refrath und den 1. BC Wipperfeld. Es kommt zum Wiedersehen mit Kilasu Ostermeyer.

04. Oktober 2019, 16:05 Uhr

Trittau | Die internationalen Turniere sind durch, und mit den Herbstferien geht die Badminton-Bundesliga in die nächste Runde. Der TSV Trittau empfängt am Sonnabend den 1. BC Wipperfeld, am Sonntag ist der TV Refrath zu Gast in Stormarn (jeweils 15 Uhr, Halle des Gymnasiums) – beides sehr unangenehme Gegner.

„Das wird schwierig, zwei Begegnungen auf Augenhöhe“, prophezeit Trittaus Nikolaj Persson. Wipperfeld erlebte gegen Meister Bischmisheim eine 1:6-Pleite und hat nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Entsprechend motiviert dürften die Westfalen auftreten. „Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich hoffe aber auf den Heimvorteil“, sagt Persson. Mit Mark Lamsfuß verfügt die Mannschaft aus der Nähe Wuppertals über einen Doppel-Nationalspieler. „Er ist einer der besten der Liga“ bekundet Persson Respekt.

Stark einzuschätzen ist auch Miranda Wilson, die seit 2016 am Olympiastützpunkt Mülheim/Ruhr trainiert und nach Wipperfeld gewechselt ist. Gegen Bischmisheim holte die 19-Jährige, fünfmalige deutsche Jugendmeisterin und EM-Dritte, den einzigen Punkt für Wipperfeld.

Der Gegner am Sonntag, Vizemeister TV Refrath, hat sich nochmal verstärkt – und will in diesem Jahr wie schon 2017 Meister werden. Den Trittauern hatte der Club aus Bergisch-Gladbach Doppelspielerin Kilasu Ostermeyer abgeluchst, und mit Ann-Kathrin Spöri die begehrteste deutsche Nachwuchsspielerin verpflichtet. Die 19-Jährige aus Starnberg ist mehrfache deutsche Jugendmeisterin und gehört zur Trainingsgruppe der Nationalmannschaft. Beim TV sollte sie zunächst in der 2. Mannschaft aushelfen, hat aber in zwei der drei bisherigen Begegnungen die Einzel gespielt und gewonnen. Auch im Herren-Doppel sind die Gäste stark besetzt. Mit Max Schwenger und Hauke Graalmann haben sie die Nummer 4 und 5 der Doppel-Rangliste in ihren Reihen.

Dass Refrath aktuell punktgleich mit Trittau nur auf Tabellenplatz fünf steht, ist den schweren Gegnern geschuldet. Eine Niederlage gab es gegen den Tabellenzweiten Beuel. Meister und Tabellenführer Bischmisheim brachte der TV die erste Niederlage bei. „Refrath ist extrem stark und breit aufgestellt“, sagt Nikolaj Persson. Er wird ebenso spielen wie Oskari Larkimo, die Einzel dürften Sergey Sirant und Gergely Krausz bestreiten, da Matthew Clare und Eric Lang nicht dabei sind. Im Mixed steht Inalotta Suutarinen auf dem Feld, im Einzel Priskila Siahaya. „Sie ist immer für einen Sieg gut. Ich hoffe, dass wir alle Einzel gewinnen können. Dann müssen wir für einen Sieg noch in einem der Doppel punkten“, hofft Persson auf einen glücklichen Ausgang für Trittau. Und natürlich auch auf die Unterstützung durch die Zuschauer.