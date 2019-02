Eichede : Nick Neca dritter Neuer beim SV Eichede

Oberligist SV Eichede hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der gebürtige Lübecker Nick Neca spielte zuletzt in Tschechien Fußball.

von shz.de

01. Februar 2019, 15:28 Uhr

Kurz vor Ende der zweiten Wechselperiode hat Fußball-Oberligist SV Eichede mit Nick Neca einen Abwehrspieler aus Tschechien verpflichtet. Der 20-jährige Lübecker, der beim SVE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben hat, wechselte im Januar 2018 vom U19-Bundesligisten Niendorfer TSV in die tschechische Hauptstadt. Neca absolvierte dort die Vorbereitung mit der Erstligamannschaft von Dukla Prag, absolvierte seine Spiele jedoch in der U 21. Zwei Trainerwechsel und eine Verletzung veranlassten den Defensivspieler nun, seinen Profi-Vertrag aufzulösen und nach Schleswig-Holstein zurückzukehren.

„Ich kenne Nick Neca aus den Spielen unserer A-Jugend gegen den Niendorfer TSV in der Saison 2016/17. Er ist ein talentierter Spieler, der menschlich gut in unser Team passt“, sagte SVE-Trainer Christian Jürss. Neca ist nach Marco Heskamp (Eutin 08) und Ugur Dagli (NTSV Strand 08) der dritte Spieler, den der SV Eichede in der Winterpause verpflichtet hat.