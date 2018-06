Kreis Stormarn : Neun Autos in Großhansdorf aufgebrochen

Die Diebe hatten es auf Airbags, Lenkräder oder Scheinwerfer der Marke Mercedes abgesehen. Die Polizei ermittelt.

von Peter Wüst

15. Juni 2018, 13:56 Uhr

Großhansdorf | Autoaufbrecher haben es in Großhansdorf (Kreis Stormarn) erneut auf Navigationsgeräte, Lenkräder, Airbags und Scheinwerfer hochwertiger Autos abgesehen. In der Nacht zum Freitag brachen bisher unbekannte Täter insgesamt neun Autos der Marke Mercedes in der Waldgemeinde auf.

Betroffen waren die Straßen „Groten Diek“, „Lütten Diek“ und der „Ihlensdieksweg“. In allen Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Obwohl die Autos in den meistens Fällen direkt vor den Häusern abgestellt waren, gelang es den Tätern, unbemerkt mehrere Lenkräder, Airbags und Scheinwerfer auszubauen und zu flüchten. Die Schäden hatten die meisten Betroffenen erst am frühen Freitagmorgen entdeckt.

Kriminalbeamte waren am Freitag an den Tatorten zur Spurensicherung unterwegs. Die Höhe der Sachschäden ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Ahrensburger Polizei unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?