Bad Oldesloe : Neues Skateland wird Sonnabend eröffnet

Die Anlage auf dem Oldesloer Exer wird jetzt auch offiziell mit einer kleinen Feier in Betrieb genommen.

von Andreas Olbertz

21. September 2018, 12:13 Uhr

In den Sommerferien konnte die Erweiterung des Skatelandes am Exer fertiggestellt und für die Benutzung freigegeben gegeben werden. Die neue Anlage wird seitdem intensiv genutzt. Am Samstag, 22. September, um 17 Uhr findet die offizielle Einweihung der Anlage statt. Nach ein paar Worten des Bürgermeisters steht ein von den Nutzern organisierter Trick-Contest auf dem Programm. Es wird gegrillt, und für Getränke und Musik ist ebenfalls gesorgt.

Zusammen mit der Erweiterung des Skatelandes entsteht am Exer für die Jugendlichen ein Street-Workout-Parcours. Auch wenn dort noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind, soll der Parcours der Öffentlichkeit schon einmal vorgestellt werden.