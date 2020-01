Neues Programm und neue Leitung

Die Volkshochschule Ahrensburg hat turbulente Zeiten hinter sich und startet jetzt durch

15. Januar 2020, 10:56 Uhr

Ahrensburg | Trotz personeller Veränderungen und anstehendem Wechsel in der Leitung hat die Volkshochschule erneut ein reichhaltiges Bildungsprogramm auf die Beine gestellt. Ab März bekommt die VHS mit Petra Piontek eine neue Leiterin.

„Wir haben in den vergangenen Monaten eine schwierige Phase durchgemacht“, sagte Bürgermeister Michael Sarach, der an der Vorstellung des Programms teilnahm. Es sei für das Team und die Verwaltung ebenso ein hartes Stück Arbeit gewesen, alles organisatorisch hinzubekommen. In diesem Zusammenhang stellte Bürgermeister Sarach auch räumliche Veränderungen in Aussicht. „Es gibt starke Kräfte, die ein großes Interesse an einem Neubau haben, in dem sowohl Volkshichschule als auch Stadtbücherei unterkommen“, so Sarach. Die Zeit sei günstig, Fördergelder für ein solches Projekt zu bekommen.

Dringendstes Thema ist jedoch die personelle Situation. Die VHS hat mehrere Per-sonalwechsel an der Spitze hinter sich. 2016 übernahm zunächst Andreas Bäuerle die VHS-Leitung. Zweieinhalb Jahre später setzte die Stadt zunächst eine kommissarische Leitung ein. Petra Haebenbrock-Sommer kümmerte sich seitdem neben ihrer Tätigkeit als Leiterin der Kulturabteilung der Stadtverwaltung auch um die Organisation der VHS. Jetzt wird sie abgelöst. In einem längeren Bewerbungsverfahren konnte sich Petra Piontek, die zuletzt eine Kreisvolkshochschule in Niedersachsen leitete, gegen 60 Mitbewerber durchsetzen.

Dem VHS-Programm 2020 sind ist der personelle Engpass nicht anzumerken. Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit. „Das Interesse ist groß, vor allem bei Themen wie der Haussanierung“, sagt Niels Buck, bei der VHS zuständig für den Bereich Gesellschaft. Sechs Kurse werde des in diesem Jahr geben, die sich mit Energiesparen im Haushalt, Dämmen, Energiesparfenstern und Solar Energie beschäftigen.

Um nachhaltiges Reisen geht es in dem Filmvortrag „Mit dem Rad um die Welt“ von Sara Bernet. Mit ihrem Freund radelte die Sprachlehrerin 22.000 Kilometer von Deutschland nach Neuseeland. 20 Monate dauerte die Tour. Nach dem Film erzählt sie von allen Zweifeln und Fragen, die sie während und nach der Reise beschäftigt haben.

Im Bereich Sprachen liegt der Schwerpunkt auf Französisch. Angeboten werden Bildungsurlaube, auch Abitur-Vorbereitung für Schüler. Neu im Programm: Thailändisch.

Der Bereich Gesundheit beschäftigt sich unter anderem mit einem neuen Trend: Pedelecs, das sind Fahrräder mit unterstützendem E-Motor, werden immer beliebter. „Die Handhabung ist aber speziell und manchmal schwieriger, als wir uns das so vorstellen“, sagt Kerstin Wysujack, zuständig für diesen Themenbereich. Außerdem im Programm: Yoga, Qigung, Muskelentspannung und vieles mehr.

Im Kapitel Berufe finden Interessierte in diesem Jahr Kurse für InDesign und

Photoshop sowie zahlreiche Bildungsurlaube. Bei der Grundbildung bietet die VHS Ahrensburg wieder Schulabschlusskurse an. Teilnehmer können hier den ersten all-gemeinen und den mittleren Schulabschluss nachholen. „Damit haben die Schüler aber noch keine Ausbildung, und deswegen arbeiten wir mit der Berufsberatung zusammen“, sagt Kerstin Wysujack. Nachgefragt sind auch die Angebote des Fachzentrum Legasthenie und Dyskalkulie.

>Weitere Informationen im Internet unter www.vhs-ahrensburg.de