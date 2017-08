Reinbek : Neues Konzept – neue Abläufe

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Das St. Adolf-Stift hat eine sogenannte „prae-ZNA“ (Zentrale Notaufnahme) eingerichtet. Sie ist als Vorstufe der bereits geplanten großen Zentralen Notaufnahme gedacht, deren Bau 2018 im Patientengarten startet. Im Jahr 2006 wurden in den beiden Notaufnahmen 22 186 Patienten behandelt, im vergangenen Jahr waren es 27 229, eine Steigerung um 22,7 Prozent. „Wir haben gesehen, dass wir in den bestehenden Räumlichkeiten bei steigenden Patientenzahlen den Neubau nicht abwarten können. Also haben wir die Möglichkeiten im Haus geprüft und uns für diese Interims-Lösung entschieden“, so Krankenhaus-Geschäftsführer Björn Pestinger.

Für die prae-ZNA wurde die bisherige Chirurgische Ambulanz im laufenden Betrieb umgebaut und um vier Plätze erweitert. Prof. Dr. Stefan Jäckle, Ärztlicher Direktor: „Im Herzen des St. Adolf-Stiftes direkt neben dem Empfang stehen nun zwölf Behandlungsplätze zur Verfügung, sei es für Menschen mit Herzbeschwerden, starken ungeklärten Bauchschmerzen oder nach einem Unfall.“ Ein Team aus Fachärzten und geschulten Pflegekräften betreut alle Notfälle, die durch Rettungsfahrzeuge gebracht werden oder eigenständig kommen.

Durch das neue Konzept wurden neben den Räumlichkeiten auch Abläufe optimiert: Die Oberärzte Danny Augustin und Dr. Mathias Mühlhäuser leiten nun gemeinsam ein Team, das aus chirurgischer Ambulanz und internistischer Aufnahmestation zusammengefügt wurde. Bislang haben Internisten und Chirurgen nur punktuell zusammen gearbeitet, wenn unklar war, was Ursache der bestehenden Symptome war. Jetzt sichtet das Team alle Patienten innerhalb kürzester Zeit, legt nach einem international anerkannten Prinzip die Behandlungsdringlichkeit fest und kann gegebenenfalls erste Maßnahmen einleiten.

Die sogenannte Manchester Triage ist ein weltweit genutztes System, das sicherstellt, dass Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen sofort erkannt und behandelt werden können, auch wenn in der Notaufnahme ein hohes Patientenaufkommen herrscht. Dr. Mühlhäuser: „Wir versprechen uns für die Patienten eine viel zügigere Behandlung bei höherer Fachkompetenz, da wir interdisziplinär arbeiten und denken.“

„Alle Patienten, die mal auf unserer alten Aufnahmestation 4 waren, wissen, dass die Räumlichkeiten dort sehr begrenzt und Flurbetten leider keine Seltenheit waren. Das war auch für uns Ärzte und die Kollegen aus der Pflege immer eine Belastung“, sagt der der internistische Oberarzt Dany Augustin.

Die stellvertretende Pflegedirektorin Angela Ahrens hat für die prae-ZNA nicht nur zwei Teams zusammengeführt, sondern auch neue Mitarbeiter eingestellt: „Die vielen Monate der Vorbereitungen und diversen Schulungen haben sich gelohnt. Der Start ist gut verlaufen. Jetzt können sich Abläufe einspielen und das Team zusammenwachsen.“ Die pflegerische Leitung der ZNA hat Alexandra Carow übernommen, die im St. Adolf-Stift tätig war, bevor sie in mehreren zentralen Notaufnahmen anderer Häuser Erfahrungen sammelte.

Der Wartebereich für Patienten mit nicht so dringlichen Beschwerden befindet sich nun im ebenfalls modernisierten Foyer mit Café. Angehörige und Patienten können sich im Lounge-Ambiente die Wartezeit versüßen. Erstuntersuchte erhalten einen Pager, der sie ruft, wenn ihre Behandlung ansteht.