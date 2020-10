Neues Domizil gesucht

DLRG schwebt Garage mit Materiallager in Bargteheide vor: Es gibt mehrere Möglichkeiten

25. Oktober 2020, 16:14 Uhr

Bargteheide | Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG sucht eine neue Bleibe. „Uns steht das Hilfszentrum nur noch bis 2026 für zur Verfügung“, sagt der Vorsitzende Martin Knaffel. Dann soll die Feuerwehr in den geplanten Neubau umziehen und das alte Gebäude steht voraussichtlich zur Disposition. Es geht um eine Garage mit Materiallager für die zurzeit drei Fahrzeuge der DLRG, ein viertes soll noch hinzukommen.

Die DLRG wünscht sich einen Standort nahe beim Freizeitbad. Für die ebenfalls gewünschte Garage steht auf dem Gelände kein Platz zur Verfügung, weil der Mindestabstand zum Wald 30 Meter beträgt. Mit Kommunalpolitikern erkundeten Knaffel und Stellvertreter Carsten Rüscher die Möglichkeiten für die Garage. Danach eignet sich eine Freifläche südlich oder östlich der Kita Eckhorst. Auch ein Anbau an die Turnhalle des Eckhorst Gymnasiums sei für die DLRG geeignet, so Rüscher. Ein Dritter nahe der Alten Landstraße sei indes zu weit entfernt.

Bisher gibt es aber noch keine konkreten Planungen in der Kommunalpolitik für ein neues Domizil. Das soll sich nun ändern. „Wir sollten der Verwaltung jetzt einen Planungsauftrag erteilen“, sagte der CDU-Ortsvorsitzende Hans-Werner Harmuth, „möglichst schon während der nächsten Sitzung der Stadtvertretung.“

Für das geplante Gebäude auf der Westseite des Freibads ist eine spätere Aufstockung vorgesehen. Über dessen spätere Nutzung gibt es allerdings noch keinen Beschluss. Im Obergeschoss könnten dann das Büro, ein Lehrsaal und ein Besprechungsraum entstehen. Für die DLRG wäre das eine Wunschlösung – wie auch eine Garage in unmittelbarer Nähe. Mit der Präsenz würde das Freibadgelände auch ganzjährig genutzt und sei so besser vor Vandalismus geschützt, erklärt Knaffel.

„Mein Eindruck ist, sie haben die Verwaltung und Politik ganz auf ihrer Seite“, so Norbert Muras (WfB). Zunächst müsse eine Planung für das Gebiet eingeleitet werden und der Verlauf von Ver- und Entsorgungsleitungen unter den Grundstücken geprüft werden. Vier Gewerke für die geplanten Gebäude mussten neu ausgeschrieben werden, was den Bau verzögert hat. Für die Kosten rechnet die DLRG mit Fördermitteln der Aktivregion Alsterland. „Ein Antrag dafür müsste vor Ende der aktuellen Förderperiode im Jahr 2022 gestellt werden“, sagte Rüscher weiter.